Transició energètica amb segell vallesà

El clima i l’economia global canvien ràpidament, i les pimes no es poden permetre quedar-se enrere. La transició energètica és alhora negoci i responsabilitat: apostar per la sostenibilitat i l’eficiència és guanyar competitivitat avui i garantir el futur.
El Vallès Occidental és un territori altament urbanitzat i industrialitzat, que concentra un consum elèctric anual de 18.500 GWh (11,5% del total de Catalunya). El 52,3% d’aquest consum prové del sector industrial, localitzat majoritàriament a l’eix de l’AP-7 (B-30). Aquesta elevada demanda energètica, sumada a una insolació gairebé inèdita i a unes cobertes amb un potencial únic, converteix la comarca en la líder catalana en capacitat de generació fotovoltaica en teulades i naus industrials.
La pilota és al terrat de les pimes del Vallès Occidental i de la resta de zones amb alta densitat urbana i industrial del país. Tot i que moltes cobertes encara estan condicionades pel fibrociment, hem d’aprofitar aquesta realitat per transformar-les de manera col·lectiva i innovadora, convertint passius en actius energètics. Aquesta aposta alliberarà pressió sobre els entorns rurals i contribuirà a un equilibri territorial més just.
Amb un aclaparador 99,8% del total d’empreses i sent la major part del teixit productiu, les pimes són un actor indispensable per a la transició energètica i han estat tradicionalment limitades per la manca de temps, recursos i coneixements especialitzats per afrontar la transició energètica. No obstant això, amb l’aparició d’òrgans d’acompanyament gratuït com les Oficines Empresarials de Transició Energètica (OETE), les pimes poden superar aquestes limitacions i assumir el lideratge en la construcció d’un futur més sostenible i pròsper.
L’Oficina Empresarial de Transició Energètica del Vallès Occidental de Pimec (OETE) s’ha consolidat com un punt de referència per a les empreses del territori: des de mitjan febrer ja hem atès més de 300 pimes i indústries, i hem ofert diagnosi energètica, estratègies d’eficiència i vies de finançament per a les inversions. El resultat és un portafolis creixent de projectes d’energia solar, autoconsum compartit i eficiència energètica, que no només redueixen costos, sinó que situen les empreses en el camí cap a la neutralitat climàtica.
La comarca té una llarga tradició de treball conjunt, arrelada al seu passat i present industrial. Aquesta cultura de col·laboració és un valor inestimable per a la transició energètica: treballar plegats permetrà abaratir costos, accelerar la implantació de solucions i impulsar nous models de producció i consum més responsables.
La situació global ens ha deixat clar que la dependència dels combustibles fòssils és un risc econòmic i ambiental. El món es mou i cal actuar ara.