Una mesura potent de Comuns en plena crisi d’habitatge

Des de Comuns Terrassa ens volem fer ressò d’una mesura rellevant en el context de l’emergència social en habitatge que viu la nostra ciutat.
Des d’aquest dimarts 14 d’abril i fins al pròxim dijous 30 d’abril del 2026 es poden presentar les sol·licituds d’ajuts al lloguer per a persones d’entre 36 i 64 anys.
Els Comuns han acordat amb el Govern de la Generalitat de Catalunya incorporar modificacions en els criteris d’accés als ajuts al lloguer, que els amplien a 40.000 famílies més, en la nova convocatòria. L’acord incrementa el topall d’ingressos fins a 36.000 euros i permet augmentar la dotació en 106 milions d’euros respecte a la convocatòria anterior, fet que suposa ampliar la cobertura a un nombre més gran d’unitats familiars.
Segons el pacte, també s’amplia el topall del lloguer en els municipis de l’àrea metropolitana, entre els quals s’inclou Terrassa, que passa a ser de 1.000 euros mensuals per habitatge i de 750 euros a la resta de la demarcació de Barcelona.
Pel que fa al lloguer subvencionable per a les famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre amb discapacitat reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim acordat és de 1.100 euros a l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental) i de 900 euros, a la resta.
L’import dels ajuts s’ajusta a l’esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 200 euros i, enguany, un mínim de 50 euros al mes (en la convocatòria anterior era de 20 euros). Els topalls de la subvenció varien en funció de l’àmbit territorial. Les subvencions al pagament del lloguer estan destinades a persones que, tot i no trobar-se en risc imminent d’exclusió, necessiten un ajut per poder continuar residint a l’habitatge habitual. Parlem, doncs, d’una eina pensada per a aquelles persones que, tot i no trobar-se en risc d’exclusió, necessiten un ajut per poder continuar vivint a casa seva. En aquest sentit, aquests ajuts no només alleugen la càrrega econòmica, sinó que contribueixen a prevenir situacions d’exclusió residencial.
Per a la ciutadania de Terrassa, el topall s’ha ampliat i passa a ser de 1.000 euros mensuals per habitatge (en la convocatòria anterior era de 900 euros) i de 450 per habitació. Un ajut imprescindible i molt considerable que pot alleujar força la situació d’ofec econòmic en què les 19.000 famílies i llogateres de la nostra ciutat afronten el seu dia a dia.
Totes les sol·licituds es podran dur a terme electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, i presencialment, a les seus especificades a la convocatòria.
No ens cansarem de dir-ho i de recordar-ho, parlar d’habitatge és parlar de la vida quotidiana de milers de veïns i veïnes de Terrassa, de la seguretat que les famílies no hauran de destinar una part cada cop més abundant dels seus ingressos a pagar el lloguer. La crisi de l’habitatge ja no és un problema llunyà, ni restringit a uns quants col·lectius. És una realitat que travessa la ciutat. Afecta el jovent, les famílies treballadores, les llars monoparentals, la gent gran i també sectors amplis de les classes mitjanes.
Quan els preus del lloguer s’apugen molt per sobre dels salaris, el que es trenca no és només l’equilibri econòmic d’una llar: es posa en risc l’arrelament, la vida comunitària i la cohesió social. Per això són importants mesures que ajudin a estabilitzar el lloguer en moments d’incertesa. Moltes famílies viuen amb l’angoixa de no saber si podran continuar a casa seva.
Aquesta mesura no solucionarà del tot el problema, ho tenim clar, però sí que pot evitar que la crisi s’agreugi encara més. Terrassa no pot conformar-se a ser una ciutat amb un govern que no incideix en les polítiques que afecten directament la vida de la gent. L’habitatge ha de tornar a ser un dret garantit, no una condemna econòmica ni una font d’angoixa permanent. Fer difusió i facilitar la informació de les mesures que s’apliquen és tasca de l’Ajuntament, i reclamem que faci aquesta feina i que posi a l’abast de tothom els avenços que aconseguim a través de la política, la negociació i el parlamentarisme. Nosaltres no ens oblidem que fem política per les terrassenques i els terrassencs. Des de Comuns Terrassa no oblidem qui som, ni perquè som aquí.