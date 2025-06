Una sola veu davant el feixisme

Dues enquestes publicades al final de maig, una elaborada per IPSOS per a “La Vanguardia” i una altra de DYM per a “20 minutos”, pronostiquen que, en aquests moments, si hi hagués eleccions generals, PP i Vox obtindrien junts una majoria absoluta.

El feixisme veu complerts els seus objectius. Es va complint el que alguns fa temps ja anàvem avisant. Mentrestant, l’esquerra reformista, els residus d’Iniciativa per Catalunya, els Comuns, el PSUC Viu, brillen per la seva absència en una estratègia de front unitari antifeixista. El PSC, que no és d’esquerres, per la seva labor d’equilibri constant entre els poders fàctics de l’Estat i el capitalisme feroç. Només l’esquerra anticapitalista és la que s’enfronta a l’auge feixista de PP i Vox.

Ja és hora que tots els demòcrates antifeixistes, i remarco que no es pot ser demòcrata i no ser antifeixista, assumim la constitució d’un front unitari organitzat a Terrassa, per delimitar exactament el que significa el feixisme, davant de la societat civil. És de vital importància que ens llancem al carrer amb un únic fi, explicar a la societat civil què és el feixisme i qui el representa a Espanya.

Ja són un fet en el Primer Món. La seva estratègia política de destrucció de l’estat del benestar ja està en marxa a diferents països de la Unió Europea (Finlàndia, Països Baixos, Eslovàquia, Hongria, Croàcia i Itàlia). Al Parlament Europeu sumen 205 diputats (28,47% dels seients de l’Eurocambra).

Com a contrapartida tenim 261 diputats d’esquerra i nacionalistes (36,25% dels escons), però que no són un bloc homogeni de l’esquerra, hi ha més diversitat ideològica en aquest grup que en la dreta/extrema dreta.

Els populars europeus pactaran el que faci falta amb els grups feixistes, com s’està fent a Espanya, a ajuntaments i comunitats autònomes on governen amb acords de majoria entre PP i Vox. L’escenari que es presenta és devastador, s’acabarà la “universalitat” de la sanitat i educació públiques. Seguirà la senda oberta a Madrid i Andalusia amb la privatització de l’assistència sanitària.

Es continuarà incrementant les inversions públiques als centres educatius privats concertats i a les universitats privades, sobretot a les vinculades amb els sectors més ultraconservadors de l’Església catòlica. Ja hi ha una estructura organitzada per conscienciar joves en els principis del franquisme, disposen de campaments d’estiu a la Sierra de Madrid, com aquells que organitzava la Falange.

Les polítiques de protecció davant de la violència de gènere desapareixeran, seran derogades les lleis d’igualtat. La jubilació es revisarà, la qual cosa suposarà una pèrdua del poder adquisitiu actual i la clàusula de revisió segons l’IPC, es mantindrà la bretxa de gènere, i s’incrementarà l’edat de jubilació als 70 o 72 anys, per l’increment de l’esperança de vida. Els moviments socials aniran desapareixent davant la falta de finançament des dels pressupostos públics.

Els partits nacionalistes i comunistes s’il·legalitzaran. S’assenyalarà públicament els que considerin “desafectos”. Allà on es generin conflictes socials seran perseguits els seus dirigents i empresonats. Tindran grups d’acció repressiva de caràcter paramilitar amb la violència com a element principal, de fet, ja ho tenen.

L’avortament serà il·legal. Es derogarà tota la legislació que regula els col·lectius LGTBI. Desapareixerà el matrimoni entre homosexuals. No podran adoptar fills. Perdran totes les ajudes socials inherents a la seva condició. Tornaran a la fosca realitat que van patir durant el franquisme.

La migració procedent d’Àfrica serà considerada “il·legal” i, per tant, no tindrà dret a cap prestació ni assistència. Deambulen pels camps i pobles rurals d’Espanya, malvivint en qualsevol barraca. Aquestes persones, si deixen d’estar en el sistema públic d’atenció sanitària, seran transmissores de malalties. Si treballen aquí, han de tenir els mateixos drets que nosaltres. El 25,8% de la població total d’Espanya està en situació de pobresa, i d’aquest percentatge, el 50% ho pateixen migrants. Volen que la mateixa societat civil sigui el “gendarme” que delati el migrant “sense papers” per procedir a la seva expulsió. També volen prohibir les associacions de salvament marítim, i les acusen de ser traficants de persones. L’objectiu que persegueix el feixisme és deixar-los a la seva sort enmig del Mediterrani. El 2024, més de 2.400 persones van morir ofegades intentant arribar a Europa.

Cal recordar la posició política al Congrés dels Diputats dels partits enemics del poble com el PP i sobretot Vox. Aquest partit feixista va votar en contra de l’increment de les pensions. També va votar en contra de l’increment del salari mínim interprofessional. També va votar en contra dels ERTO que es van aplicar durant la pandèmia per donar cobertura legal al manteniment dels llocs de treball i al cobrament de part del salari pel confinament.

Llei de la cadena alimentària, l’objectiu de la qual és que els pagesos no rebin un valor dels seus productes agraris inferior al cost de producció d’aquests, com ha passat aquests anys anteriors, s’hi van oposar Vox i PP. També van votar que no a la Reforma Laboral, que ha estat l’eina de la creació d’ocupació estructural, i ha afavorit més de 17,84 milions d’espanyols.

El feixisme persegueix que els valors cívics i morals els implantin ells, i argumenten que actualment s’està ideologitzant els menors als centres d’ensenyament que basen el seu programa educatiu en un concepte laic de la vida, tal com ens demostra l’avanç científic. L’únic projecte ideològic existent és el que imposa el feixisme a la societat civil, tal com ho vivim els que tenim més de 70 anys, i que ens va marcar una mentalitat basada en conceptes ultraconservadors transformats en comportaments que portaven a decisions de patologia psiquiàtrica. El fet d’establir les aules segons el gènere es diu “segregació”.

Quan diuen que cal suprimir les subvencions a les associacions d’ajuda no governamentals les anomenen ideològiques. Dir que el concepte de solidaritat és ideologitzar les persones és una aberració en els conceptes que hem d’ensenyar. Estan intentant destruir tota la xarxa d’entitats de caràcter cultural i pedagògiques que el seu únic fi és oferir als nostres joves les eines necessàries per poder desenvolupar un pensament, el més ampli possible, per conèixer-se com a ésser humà. No hem de donar cabuda al “pensament únic” que defensa el feixisme.

Fins ara, a la nostra ciutat, la seva màxima autoritat ha intentat posar-se de costat, però els dards enverinats que tenen preparat els tres mosqueters en la seva imatge els han clavat. Mentre continuï amb aquesta actitud indefinida, els vots als il·luminats continuaran augmentant, i aquests votants es pensen que aquests vots són “revolucionaris”. Mai amb tanta informació i poder de coneixement s’havia donat tanta ignorància, fins al punt de disparar dos tirs a cada peu quan les urnes han visitat.

Tot això demostra el mal que hem fet al nostre ensenyament de fills i nets, quan la nostra vida ha transcorregut sense pena ni glòria, i la nostra frustració la paguem amb el feble del barri. Valdria més que centréssiu l’atenció en la corrupció, que no para de créixer en gran part de la classe política, i en la família borbònica, que són el cap de l’estat per gràcia d’un assassí anomenat Franco, en què l’avi ens ha robat més de 4.000 milions. Mentrestant, de súbdits lacais es converteix la vostra actuació pública en el nostre municipi. Obriu els ulls i veureu al vostre voltant la merda que esteu acumulant.