Unitat contra els discursos d’odi

La unitat és el que ens fa forts. Tenim un exemple amb la manifestació de l’Orgull, que va tornar a sentir-se de forma reivindicativa a la ciutat. Hem d’avançar, no retrocedir, en les demandes dels col·lectius com l’LGTBIQ+. Les entitats en defensa dels drets a la ciutat consideren que cal prendre mesures en àmbits com la sanitat i l’educació, reconèixer les famílies diverses, fer més conscienciació en les polítiques de salut sexual i avançar en qüestions socioeconòmiques elementals com la inserció laboral i la sensibilització i inclusió en el món empresarial. Davant d’una situació en què els discursos d’odi de l’extrema dreta estan molt presents a Terrassa, només es pot lluitar amb unitat. Com aquelles lluites veïnals del 1977, que expliquem al Diari, Terrassa té una història amb veus diverses i amb coratge. Com va passar aleshores, els canvis van arribar. No tenim cap dubte que estem en el camí per guanyar aquestes lluites a favor de l’orgull i de la diversitat.