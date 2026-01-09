Vaja! Ens hem fet grans!

A quants ens ha passat això de fer-nos grans? Terrassa, que el 1940 tenia 45.000 habitants, de mica en mica s’ha convertit en la tercera ciutat de Catalunya.
El dia 1 de gener del 2025 ja érem 233.362 persones i segurament en acabar l’any la xifra s’haurà situat molt a prop dels 238.000 habitants.
Com teníem curiositat per saber quantes persones de Terrassa tenen més de 65 anys ho vam cercar a internet. Però les dades que hem trobat són les de 2022. Us en fem cinc cèntims.
El 17,3% dels habitants, és a dir, 38.736 persones tenien el 2022 més de 65 anys i superaven el nombre de persones de menys de 15 anys. Això ens fa pensar que a finals del 2025 ja hauríem arribat a 40.000 persones grans!
Com es distribueixen per Terrassa? Hi ha més dones grans que homes grans? Quantes superen ja els 90 o els 100 anys? Quantes viuen soles? Quantes tenen problemes mèdics? Quantes viuen en residències? Quantes voldrien viure en una residència? I així ens podríem fer moltes més preguntes.
A la primera pregunta sí que hi hem trobat resposta. Aquest seria el rànquing per barris del nombre de persones de gent gran: Ca n’Aurell. Centre, Sant Pere Nord, Pla del Bonaire. Can Boada del Pi, Vallparadís.
I per districtes els primers llocs l’ocupen el Districte 1, el Districte 5, el Districte 7 i el Districte 4.
Aquest gran col·lectiu de persones grans té molts problemes: persones que viuen soles, pensions de viudetat molt baixes, persones sense cap pensió, envelliment dels habitatges, problemes de salut de tot tipus, excessiva responsabilitat en l’atenció dels nets, poder mantenir una vida activa ...
Com que no està a la nostra mà donar solucions a tants problemes, ens acontentarem a intentar aportar respostes a l’últim problema de la llista: com podem ajudar a mantenir una vida activa.
Hi ha a Terrassa, entre d’altres, uns centres que poden ajudar a mantenir una vida activa: els que fins ara anomenàvem Casals de Gent Gran de la Generalitat o Centres Cívics de l’Ajuntament.
Què són? Què s’hi fa? On estan situats? Són molt cars? Tothom hi pot anar?
De mica en mica, la Federació d’Associacions i Centres de Gent Gran de Terrassa i comarca us anirà informant, setmana a setmana, del que es fa en aquests centres, de les seves limitacions, els seus projectes...
Fins a la propera setmana.