Impulsar la innovació

El Diari de Terrassa informa sovint dels prototips de cotxe que desenvolupen l’equip de la UPC EcoRacing. També expliquem els llançaments dels coets de Cosmic Research. Hem parlat dels aeromodels no tripulats del grup d’estudiants Trencalòs. No ens podem oblidar dels “rovers” per explorar Mart de la UPC Space Program ni de les motocicletes de MotoSpirit. Ara tots aquests grups de l’Eseiaat s’han reunit en un nou “hub”, que tindrà el suport de l’Ajuntament. Està situat a l’edifici Gaia de la UPC. Per tant, tenim la sort de tenir a Terrassa innovació i emprenedoria de primer nivell. I s’ha fet un pas més en aquella demanda històrica: apropar-la més a la ciutat. Els terrassencs han de saber que més enllà de tot allò que veuen i viuen diàriament, hi ha uns enginyers i investigadors que aporten valor amb la seva recerca. I això també és punt diferencial per a tots. Aquest és el missatge que ha d’arribar a tothom.