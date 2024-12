Diferents formes de viure el Nadal

Ens hem passat les últimes setmanes parlant de Nadal. La il·luminació, la decoració, la Fira de Sant Llúcia, els pessebres, el trenet… A partir d’aquest dissabte entren en joc altres elements enfocats al públic infantil com són la pista de patinatge a la plaça d’Agustí Bartra i el tobogan a la plaça Nova. La pròxima setmana encara tindrem més clàssics d’aquestes festes: el quinto, “Els Pastorets”, el patge Xiu-Xiu… Però en aquesta edició del Diari de Terrassa hem volgut posar la mirada en aquells terrassencs que viuran un Nadal diferent, aliè a aquests costums. Uns perquè viuen fora de casa, uns altres perquè els seus països d’origen estan en guerra. També hi haurà egarencs que treballaran fent feines essencials. D’altres, viuran aquests dies en una residència o en un hospital. I fins i tot, volem mostrar aquells que en aquests moments tampoc tindran un sostre on dormir. Quan estiguem de celebració, tinguem en la ment que hi ha diferents maneres de passar Nadal.