Les emocions nadalenques

Les festes de Nadal són les típiques commemoracions que quan parles amb la gent a ningú li agraden i tothom voldria que ja haguessin passat.

Trobades familiars, àpats pesats i regals a dojo configuren un panorama de futur que tothom defuig en els dies precedents a la seva arribada, però aquesta moda de parlar amb una certa distància d’aquestes dates tan assenyalades en el calendari és simplement això, una moda sense gaire fonament. El Nadal és el moment ideal per cuidar els llaços familiars, crear records especials i fomentar la pau emocional. En prendre’ns el temps per gaudir dels petits moments, enfortirem relacions més profundes i significatives. De fet, baixar la intensitat habitual i centrar-nos en qüestions que acaronen i embolcallen els nostres sentiments, la nostra puresa humana, fa que siguem capaços de potenciar elements emotius que descuidem la resta de l’any.

Concentrem molts en els petons i abraçades que oferim als altres en aquestes dates, quina llàstima, i escoltem històries repetides d’un any per l’altre, però que continuen mantenint ferms els vincles generats entre els nostres propers. La família es reuneix al voltant d’una taula, d’un tió, d’un arbre i d’aquesta manera reforcem allò que mai hauríem d’haver perdut, els llaços d’amor que ens fan sentir bé amb nosaltres mateixos. Compartir moments de qualitat amb la família durant el Nadal ens brinda l’oportunitat de connectar-nos emocionalment amb els nostres éssers estimats, enforteix la nostra autoestima i ens ajuda a mantenir una bona salut mental. A més, la interacció amb la família en aquesta època promou el sentiment de pertinença i d’identitat a la comunitat a la qual pertanyem. Participar en tradicions familiars, com ara decorar l’arbre de Nadal, preparar plats típics, passejar sota els llums de les ciutats o intercanviar regals, ens permet mantenir les nostres arrels i enfortir la nostra identitat social i cultural, contribueix al nostre equilibri sentimental i ens ajuda a construir una base sòlida per a la nostra salut emocional i benestar general. També s’ha demostrat que comptar amb un fort suport social familiar s’associa amb un menor risc de malalties cròniques, com ara malalties cardiovasculars, diabetis o depressió. A més, compartir menjars saludables i tranquils i fer activitats físiques en família durant aquesta època pot contribuir a una millor salut física, especialment per la davallada del cortisol que generem amb l’estrès que acostumen a portar.

En moments de trobada, com són aquestes dates nadalenques, de vegades la paraula felicitat sembla imposada i les nostres emocions estan a flor de pell. Moltes són les situacions en què podem abordar les festes i també ens podem trobar d’emocions com la malenconia, l’estrès, l’angoixa per la solitud, o la tristesa per no tenir a prop els éssers estimats. És bàsic controlar i gestionar les nostres emocions i saber dominar-les, perquè els sentiments no es desboquin. Hem de viure el moment present, ja que són festes per gaudir i descansar. Hem de potenciar les motivacions i els valors que segur que tenim com l’amor, la generositat, l’amistat, la família, la solidaritat … i ser capaços d’entendre que no deixa de ser un moment més del nostre calendari vital.

El Nadal pot ser un repte emocional, però també és una oportunitat per reflexionar i prioritzar allò que realment importa. Les persones hem de saber establir una bona relació amb aquesta època, trobant un equilibri entre les demandes externes i les nostres pròpies necessitats. Aquest any, convido a tothom a abraçar les seves emocions tal com són i a buscar formes de cuidar el nostre benestar. Recordem que Nadal no ha de ser perfecte per ser significatiu, ha de ser senzillament viscut amb passió.