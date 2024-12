Imatges que deixen sense paraules

Com cada any, amb l’arribada del patge Xiu-Xiu a la ciutat per Sant Esteve comença una nova fase de les festes de Nadal. La presència de l’emissari reial a Terrassa indica que aviat faran acte de presència els Reis d’Orient, carregats de regals. Per al Diari de Terrassa, aquests dies també són els moments de fer balanç de l’any. A l’edició d’avui comencem aquesta retrospectiva amb una gran galeria de fotos per analitzar com ha estat el 2024 en imatges. De fet, hem triat les millors 24 instantànies de l’any que expliquen el que ha passat a la ciutat. Tanmateix, no es tracta de mostrar les notícies més rellevants. Això ja ho farem demà en una altra edició especial. Avui, simplement, reflectim com els fotògrafs han vist els fets i els esdeveniments que s’han succeït durant els últims dotze mesos. Com es diu, una imatge val més que mil paraules. Certament, amb aquesta edició hem de gaudir de 24 fotografies que deixen sense paraules.