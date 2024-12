Paga l’Ajuntament, paguem tots

El ple extraordinari d’ordenances celebrat aquest dilluns, el darrer de l’any, ha aprovat definitivament la proposta d’impostos i taxes per al 2025, any en què el govern municipal ha decidit aplicar una política de congelació tributària. En aquest context, s’ha estimat una al·legació del PSC que compromet l’executiu a impulsar i fer un estudi que servirà de referent per modificar l’ordenança de l’aigua, de tal manera que l’Ajuntament de Terrassa i les seves societats i empreses començarien a pagar el rebut de l’aigua. Fins ara no ho han fet, la gestió de l’aigua era privada a la ciutat. Ara que l’empresa i la gestió són municipals, es posa sobre la taula la possibilitat que el hòlding municipal pagui rebut com qualsevol altre consumidor. Caldrà tenir molt en compte com impactarà la mesura en el pressupost municipal. Queda clar que ho farà positivament en la hisenda de Taigua, però com afectarà la despesa i les inversions de l’Ajuntament?