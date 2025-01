El privilegi de ser terrassenc

Rebem el 2025 fent un exercici retrospectiu, el de trobar aquelles persones que durant el darrer any han fet que Terrassa sigui encara més una gran ciutat. No ens ha costat gaire triar-les. Perquè el 2024 ha estat un any prolífic en fites. Dotze mesos trufats de gestos i esdeveniments que han projectat Terrassa en àmbits com la ciència, la política, l’economia, la innovació, l’esport, la comunicació, la cultura… Tenim terrassencs presidint el Parlament de Catalunya, a la cúpula del Consell de l’Audiovisual, campions olímpics, guanyadors dels Òscars dels videojocs, professionals innovadors i solidaris, i cracs del futbol. Ens encanta poder mostrar cada any un catàleg diferent de persones que demostren la capacitat dels egarencs de projectar el nom de la ciutat i enfortir l’orgull col·lectiu. Hem de reconèixer que el diari se’ns ha quedat curt. La llista era molt més llarga… És la prova que ara més que mai és tot un privilegi ser terrassenc.