Millora la percepció de seguretat

Una enquesta de la Diputació als veïns de la demarcació de Barcelona, entre els quals els terrassencs, revela que la inseguretat és el principal problema que percep la ciutadania egarenca, un 23%. Però mentre l’evolució d’aquesta inquietud augmenta als municipis metropolitans, a Terrassa cau sis punts. Ja sabem que en matèria de seguretat, les estadístiques i les percepcions no sempre coincideixen. Però en un context com l’actual, en què la inseguretat s’utilitza com a eina política, convé valorar de manera freda què en pensa la ciutadania. Si analitzem l’enquesta, la percepció de la inseguretat com un problema és a Terrassa més baixa que a municipis de l’entorn com l’Hospitalet (41%), Badalona (44%), Mataró (43%) o Santa Coloma (29,4%). I més alta que a Sabadell, on inseguretat i neteja preocupen un 11%. Aquestes són les dades. I aquest un repte, el de la inseguretat, en el que tan irresposable és aixexar falses alarmes, com abaixar la guàrdia.