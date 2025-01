Un bon any per l’ocupació

Terrassa tanca 2024 amb un descens de més de 500 persones aturades, respecte a l’any anterior. Tot i que desembre ha estat un mes negatiu en termes d’ocupació – amb un increment de 60 aturats- la ciutat confirma la tendència positiva de l’ocupació, una de les millors notícies per començar 2025. Val a dir que les xifres totals de l’atur a Terrassa voregen els millors registres dels darrers setze anys. De fet, el passat mes de juny va ser la primera vegada que la xifra d’aturats se situava per sota de les 12.000 persones en aquest període de temps. Ara encetem un 2025 optimista, amb la xifra total just tres persones per sobre d’aquesta dada (12.003 persones). A Terrassa, la taxa d’atur se situa en aquest moment al voltant del 10%. No és la que tothom desitjaria, però demostra que la ciutat manté el pols econòmic i que la majoria de la població està activa laboralment. Avui, nou de cada deu terrassencs i terrassenques en actiu treballen. Celebrem-ho!