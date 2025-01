Situació “tensa” per la grip

La grip es troba en marcat ascens i ha superat el llindar moderat de transmissió en els darrers dies, segons les últimes dades disponibles del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC). El Departament de Salut preveu que els contagis continuïn augmentant i que d’aquí a una o dues setmanes s’arribi al pic. La situació assistencial dels centres sanitaris davant d’aquest augment de la grip els darrers dies és “tensa” o “molt tensa”. A Terrassa, el nombre de casos de grip supera els 800 per cada 100.000 habitants. Aquesta situació contrasta amb la covid, que actualment només suposa l’1% dels ingressos per infeccions respiratòries a MútuaTerrassa. Davant d’això i tenint com a referència la pandèmia, hem de dir que la prevenció és la millor eina contra la transmissió. Les mascaretes i la vacunació són claus per evitar que aquesta epidèmia es transmeti als més vulnerables, que són les persones grans.