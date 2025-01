Una ciutat neta cada dia

Al baròmetre municipal de l’any 2024, la neteja preocupava el 5,8% dels terrassencs enquestats. Aquest percentatge és molt més baix que el del 2023, en què era del 16,3%. Malgrat aquestes dades, tots sabem que la neteja és un d’aquests temes molt sensibles que generen preocupació als ciutadans. El govern municipal ho sabia i va ser una de les prioritats en el seu programa. Ara presenta un pla amb diferents mesures, que poden generar una inversió d’1,5 milions. S’utilitzarà un sistema mixt que combinarà la tecnologia dels contenidors tancats amb iden-

tificació i la recollida porta a porta a les urbanitzacions. A més, Eco-Equip compta amb quatre vehicles nous i es treballan per comprar dos recoŀ lectors amb càrre ga lateral. Val a dir que s’han netejat tots els contenidors i se n’han instaŀ lat 214 de nous. Tot això sona bé, però no oblidem que no es pot abaixar la guàrdia amb la

neteja. És un examen diari per part del ciutadà.