Els reptes del creixement

Dissabte passat, Salvador Cardús feia una reflexió sobre les perspectives de creixement de Terrassa. Si més no, el Diari de Terrassa ha publicat recentment diferents informacions que fan reflexionar sobre el desenvolupament de la ciutat. En primer lloc, la sortida al mercat de 2.500 habitatges nous. I, en segon lloc, la previsió demogràfica que ens diu que Terrassa arribarà als 250.000 habitants l’any 2030. Sovint, el creixement d’una ciutat s’interpreta des d’un punt de vista positiu. Hi ha una competició amb Badalona per convertir-se en la tercera ciutat de Catalunya, una posició que ocupa Terrassa en aquests moments. Una cursa en què els mitjans ens fem ressò contínuament. Però no ens oblidem dels reptes que té això. Des de la migració, la pèrdua d’identitat, la disponibilitat d’habitatge, la dispersió, la manca de serveis… Per tant, no tot és tan maco. El creixement ha de ser controlat i tenint en compte tots aquests punts clau.