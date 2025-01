Els empresaris miren cap als EUA

Els Estats Units és un dels principals països amb els quals les empreses de la demarcació de Terrassa tenen relacions comercials. De fet, segons dades de la Cambra de Comerç de Terrassa, un 15% de les companyies que exporten, ho fan a Amèrica del Nord. Amb la presa de possessió de Donald Trump com a president, s’obre una incertesa sobre el context internacional. Trump ha entrat a la Casa Blanca com un vendaval i ja ha aprovat una allau de mesures per revertir les polítiques de l’administració de l’anterior president demòcrata, Joe Biden. A més, ha anunciat diferents mesures, entre les quals hi ha l’aplicació d’aranzels als productes estrangers. Sembla que el proteccionisme serà la seva estratègia econòmica. Davant d’aquesta situació, els empresaris de la demarcació ja hi estan buscant alternatives, com és la implantació als Estats Units. Sigui com sigui, s’ha de mantenir prudència i mirar també cap a Europa.