Terrassa és una ciutat segura. Les estadístiques ho diuen. El nou intendent de la Policia Municipal, Daniel Guillem, així ho confirma en una entrevista. L’índex delictiu ho confirma i és millor que el d’altres ciutats. Una altra cosa és la percepció d’inseguretat. Certament, molts terrassencs no se senten segurs i compartim amb l’intendent que és on s’ha de posar el focus per treballar aquesta sensació subjectiva que tenen els ciutadans. La proximitat i la coordinació dels cossos policials hi podria ajudar. Per això és important que el projecte de la nova comissaria conjunta que s’ha de fer als antics jutjats de la rambla d’Ègara tiri endavant. Evidentment, una presència més gran dels agents al carrer també aporta tranquil·litat. Per això, celebrem que la intenció sigui incrementar el nombre d’efectius fins a arribar als 300 l’any que ve. Si a aquestes mesures se n’afegeixen altres d’urbanístiques o socials, la percepció d’inseguretat es reduirà de forma notable.