Més arbres a Terrassa

Javier García, Regidor del PSC a l’Ajuntament de Terrassa

Aquesta setmana, l’Ajuntament ha anunciat que durant l’any 2025 es plantaran més de 900 arbres a la ciutat de Terrassa.

Es tracta d’una mesura que té com a objectiu incrementar el verd a la nostra ciutat per fer un entorn més afable i, d’altra banda, generar un impacte mediambiental positiu, atès que millorarà la qualitat de l’aire i generarà refugis climàtics a una bona part de la ciutat. Cal recordar que a Terrassa falten 2.698 arbres per plantar als escocells buits, i que el nombre d’arbres vius a la ciutat és de 17.000.

Per tant, des del PSC estem satisfets amb aquesta actuació, tot i que som conscients que falta molta feina per fer en aquest àmbit i que de res servirà fer nous plans d’arbrat si no se’ls dota de partida pressupostària. I és aquí on volem fer un apunt. La roda de premsa de l’alcalde va estar bé perquè des del Departament de Comunicació de l’Ajuntament van escollir una ubicació on, casualment, els operaris estaven executant la plantació de nous arbres, a la rambla de Francesc Macià. Una posada en escena lògica i coherent amb el missatge que el govern de la ciutat volia traslladar.

No obstant això, l’alcalde Ballart es va oblidar, suposo que per un descuit, d’esmentar que l’Ajuntament plantarà aquests més de 900 arbres a Terrassa gràcies al PSC. I no és una forma de parlar o de tergiversar la realitat. És explicar les coses com són. El pressupost municipal per plantar arbres creixerà en 300.000 euros per a aquest any gràcies a una esmena del PSC als pressupostos municipals, que en un primer moment Tot per Terrassa i Junts van votar-hi en contra, però que gràcies a la resta de l’oposició es va acabar aprovant.

Aquest increment del pressupost per plantar arbres anirà en detriment d’altres partides pressupostàries, com per exemple algunes de l’àrea d’alcaldia-presidència, de comunicació i propaganda, o de l’enllumenat de Nadal. I per ser justos i no faltar a la veritat, cal dir que en el seu moment Ballart i el seu equip va votar-hi en contra. L’alcalde no volia reduir la despesa municipal en comunicació per destinar més diners a la plantació d’arbres, però gràcies a la major part de l’oposició es va acabar aprovant.

Per tant, el que possibilitarà que durant el 2025 a Terrassa es plantin més de 900 arbres és aquest increment del pressupost que va aprovar el ple, en contra de la voluntat de l’alcalde, tot i que aquesta setmana en roda de premsa semblava molt satisfet. I algú pensarà que això és una anècdota: que això no va de posar-se medalles i que el que realment importa és que Terrassa vagi recuperant, a poc a poc, el verd en el seu paisatge urbà. I és cert.

Però en política, com a la vida, cal ser honestos. I si el govern de la ciutat fos honest, transparent i sincer, Ballart hauria reconegut en aquesta roda de premsa que aquests arbres es plantaran, entre altres motius, gràcies a la feina de l’oposició. Malauradament, no va ser així, va preferir fer gala d’una gran hipocresia i sortir a la foto com el responsable d’aquesta actuació, però l’oposició és i hi serà, no només per treballar pel bé de la ciutat, sinó també per recordar a la ciutadania la responsabilitat dels actes de cadascú.

Perquè en democràcia la responsabilitat no és exclusiva de qui governa. L’oposició té una tasca vital, no només de fiscalització de l’acció de govern, sinó també de proposició d’alternatives que poden millorar la vida de la ciutadania que està governada per aquesta administració. I la forma d’exercir oposició és igual d’important que la forma d’exercir el govern, perquè sovint les decisions que es prenen tenen una afectació real i directa cap als ciutadans.

En una setmana en què hem vist com alguns partits, concretament el PP i Junts, que fan oposició a un govern que no té majoria, com és el cas del govern progressista d’Espanya, aprofiten la seva posició per desgastar-lo tot i que això ocasioni greus perjudicis per a la ciutadania, com l’augment del preu del transport públic o la reducció de les pensions, els socialistes tenim clar que a Terrassa nosaltres farem tot el contrari: aprofitar la minoria del govern municipal per obligar-los a fer coses que no volen i que la ciutat necessita, com per exemple millorar l’espai públic, el medi ambient i la qualitat de l’aire, i plantar més arbres a Terrassa.