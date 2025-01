Una plaga de cotorres

Les plagues són un problema. A diferència d’altres ciutats, sortosament, a Terrassa no en tenim gaires casos. Això sí, des de fa un temps ens hem adonat de la proliferació de les cotorres. La presència d’aquesta au ha provocat caigudes de branques, amb el perill que això suposa. Si més no, formen nius que poden tenir un pes de cent quilos. La seva presència està creixent de forma exponencial. De fet, és considerada com una espècie invasora. Els problemes provocats per la plaga són els sorolls, la brutícia, la insalubritat, la transmissió de malalties i la inseguretat dels nius. Per tant, per a aquells terrassencs que viuen diàriament amb aquesta situació no deu ser fàcil. Com diuen els experts: “Un parell de cotorres poden ser simpàtiques,

però milers són un problema”. L’Ajuntament en té constància. Però abans que s’agreugi aquesta situació a l’espai urbà, caldria actuar-hi d’una manera contundent.