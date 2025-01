“Nunca positivo?”

Txetxu Sanz

Volia començar l’any amb un article en positiu, però reconec que no ha pogut ser, existeixen massa “cosetes” que no funcionen bé, prou bé.

Podem començar per la campanya de Nadal, de la qual s’esperava molt més per la forta inversió municipal, amb dos assessors treballant-hi des de fa mesos. Els números són prou eloqüents, la pista de patinatge ha estat un fracàs i el tobogan tampoc ha aixecat passions. Els llums als carrers no aconsegueixen el seu objectiu i ens preguntem per què alguns carrers tenien molta llum i altres no. Algunes noves iniciatives han passat desapercebudes per al públic general i encara que les històriques Fira i Cavalcada mantenen la seva atracció, necessiten una actualització urgent.

Per sort, per Nadal, l’oferta d’activitats es dispara amb la gran aportació de les nostres entitats, i queden en un segon pla els possibles errors institucionals, menys, si em permeten, la falta de treball coordinador i de lideratge municipal. Ja no és que no consulten, és que s’enfronten a entitats del territori.

Però aquests dies també han estat notícia: la instal·lació del semàfor de Josep Tarradellas o la protesta veïnal per la falta de prevenció d’accidents, la retirada de pancartes crítiques amb l’Ajuntament a Can Boada…

Després ens trobem amb notícies com la reunió de l’alcalde amb CaixaBank per reclamar una millor atenció de proximitat i la reducció de comissions a les entitats socials. Bona iniciativa realitzada com a “Llanero Solitario”, de manera individualista, per penjar-se alguna medalla. Quina diferència amb l’alcalde Navarro i el conflicte amb Correus, en què es va convocar totes les entitats socials i econòmiques per fer un front comú. Això sí que era lideratge. Per cert, no sabem si Ballart va aconseguir algun compromís de l’entitat financera.

I com que volia trobar coses positives, sí que n’he trobat alguna. Sembla que en l’àmbit de la cultura, els diferents responsables polítics sí que treballen més coordinadament i exercint lideratge per al benefici de la ciutat. Enhorabona!

Com diu el gran Marcet, a Terrassa es fan cosetes, en petit. Valorar si són bones o males és un altre article.