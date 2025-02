Festa Major: què canviem?

La Festa Major de Terrassa és un dels esdeveniments de la ciutat més popular i alhora una manifestació de la tradició i de l’essència del terrassenquisme. Des del 1997, la celebració disposa d’uns protocols que regulen els actes troncals de la festa, l’estructura que la defineix i que roman inalterable, que preservem com el llegat dels nostres avantpassats. Ara, una comissió integrada per les colles i les entitats de cultura popular, per l’Ajuntament i també per les persones que van participar en el redactat original i en l’actualització dels protocols es cuida de revisar-los i posar-los al dia. Una tasca que s’està fent amb valentia i amb la ment oberta per adaptar la festa als temps actuals, als gustos de la gent, a la voluntat de projectar la millor imatge de la ciutat i amb la necessària mirada cap al canvi climàtic. En aquest context, avançar l’exhibició castellera de diumenge no hauria de ser motiu de discussió. Caldrà cedir, però ben segur que valdrà la pena.