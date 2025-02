Agents multimodals: la clau per al futur de les pimes

Albert Valverde Carrasco

El que coneixem com a ChatGPT, una eina centrada en el processament de llenguatge natural, està arribant al final del seu cicle.

Ho va dir Sam Altman, CEO d’OpenAI: “GPT arriba al seu final: la cursa de la IA entra en una nova fase.” Aquesta fase representa una evolució fonamental cap a una tecnologia molt més potent i versàtil: els agents multimodals.

Els agents multimodals no es limiten a entendre i generar text; poden integrar dades de diverses fonts com imatges, àudio, vídeo i interaccions en temps real. Això els permet no només processar informació, sinó també actuar de manera autònoma i prendre decisions complexes en entorns dinàmics.

Els agents multimodals representen una revolució perquè combinen la comprensió del llenguatge amb altres formes de percepció i anàlisi. Poden fer tasques com, per exemple, analitzar imatges per detectar defectes de fabricació o coordinar processos logístics complexos en temps real. Aquesta capacitat integradora és el que els diferencia de les generacions prèvies de models d’IA i el que obre un ventall d’aplicacions per a les petites i mitjanes empreses.

Aquests agents no només interpreten informació, sinó que també actuen sobre aquesta informació en temps real. Això els converteix en eines essencials per automatitzar tasques crítiques i millorar la presa de decisions empresarials amb dades més precises i contextualitzades. Un agent multimodal podria, per exemple, analitzar una foto d’un estoc de magatzem, comunicar en temps real les necessitats de reposició, i coordinar les comandes amb proveïdors sense intervenció humana.

Arribats aquí, per què cal adoptar la IA? Perquè és el motor que impulsarà les empreses cap al futur, ja que redefineix l’eficiència, els competidors ja l’estan utilitzant i els clients ho exigeixen per la personalització, la rapidesa i l’atenció que ens donen. Les pimes que adopten la IA augmenten la seva productivitat fins a un 40% en el primer any. Ignorar aquesta tecnologia no és només una pèrdua d’oportunitat; és un risc existencial. Un punt crucial que no podem ignorar és l’ús responsable de la IA. Aquesta tecnologia no ha de servir per reduir llocs de treball, sinó per potenciar els equips humans, dotant-los de capacitats més avançades per multiplicar la seva productivitat i impacte.

L’adopció de la IA no ha de ser complexa si es fa de manera intel·ligent i el moment per actuar és ara. El món empresarial no espera. Les empreses que comencen avui encara poden posicionar-se, però les que continuïn mirant cap a un altre costat quedaran obsoletes. Les empreses que empoderen els seus equips amb IA no només retenen el talent, sinó que també atrauen nous professionals que volen formar part d’organitzacions innovadores. A més, tenim la responsabilitat de formar el nostre equip i fer que cada membre de l’empresa creixi en l’àmbit professional.