L’aprenentatge sense mòbil

El departament d’Educació ha plantejat ampliar la prohibició del mòbil a l’aula a totes les etapes educatives i restringir l’ús de pantalles a infantil. La conselleria encarregarà a la nova Comissió per una Digitalització Responsable que avaluï aquestes dues mesures. Actualment, ja no es permet l’ús del mòbil a l’aula ni a infantil ni a primària però sí a secundària amb finalitats educatives. Ara, Educació vol anar més enllà i ha demanat que s’avaluï ampliar la prohibició també a l’ESO. Aquesta proposta no ve de nou a molts centres de la ciutat, que ja aplicaven mesures per evitar l’ús de mòbils a les aules. El dubte és ara de quina manera es durà a terme les activitats que tinguin a veure amb la tecnologia. Tanmateix, això sembla una pèrdua menor. El més important és que l’ús dels mòbils no sigui un impediment en l’aprenentatge dels alumnes. I és que posar l’atenció en el dispositiu és una temptació massa gran, fins i tot quan s’està a l’aula.