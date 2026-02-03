Disposar d’una bona orientació

Les empreses necessiten sempre un bon assessorament legal, ja que en el seu dia a dia apareixen moltes qüestions que les ha de resoldre un professional del Dret i, a més, si està especialitzat en el sector, encara millor.
Una de les millors opcions és tenir un professional extern que treballi en profunditat tots els temes relacionats amb l’empresa i que els seus responsables desconeixen.
Tampoc és descartable comptar amb un advocat intern que resolgui els interrogants de manera directa.
Disposar d’un bon assessor legal, sigui extern sigui intern, és una inversió fonamental per garantir la seguretat jurídica, la gestió adequada dels riscos i la supervivència i creixement de l’empresa. La seva presència facilita la presa de decisions i col·labora en protegir l’empresa davant possibles conflictes legals, fiscals o laborals.
Un dels avantatges que aporta un professional extern (o una assessoria) és que ajuda en àrees on els responsables de l’empresa o negoci poden no tenir una coneixença profunda del dret. L’advocat ajuda a redactar i negociar contractes per garantir acords beneficiosos i evitar problemes futurs
A més, també és fonamental definir responsabilitats i estar preparats per a procediments en cas d’incompliment, aspectes legals i fiscals, i claus que protegeixin la part més vulnerable. Altrament, els advocats especialitzats estan al dia de les modificacions legislatives, que poden canviar ràpidament.
Aquesta especialització és clau per adaptar-se a les diverses jurisdiccions i normatives que poden afectar directament l’empresa.
La intervenció
Hi ha altres aspectes rellevants que demanen la intervenció d’un professional, com la implementació de mesures preventives i procediments per recuperar deutes, minimitzant l’impacte de possibles impagaments.
Així mateix, poden ser capitals en l’assessorament legal a l’hora de la redacció de contractes laborals i en la gestió d’incidències és crucial per evitar conflictes i garantir la legalitat.
En situacions de difícil resolució, els advocats poden ajudar l’empresa o negoci a gestionar crèdits, ajudes i plans de supervivència de l’empresa.
Quina pot ser la millor opció? Un advocat intern, en principi, podrà conèixer millor l’empresa, la seva manera d’actuar, les relacions amb els proveïdors i els clients, i pot prendre decisions més alineades amb la companyia.
Un assessorament extern pot complementar aquest coneixement i pot aportar una visió més objectiva i especialitzada, a causa de la seva posició més allunyada de la resta de treballadors. D’aquesta manera, possiblement, pot tenir una forma diferent d’afrontar els reptes.