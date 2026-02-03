Peticions del conseller als nous fiscals destinats a Catalunya

Que vegin la llengua catalana i el dret civil propi de Catalunya “com una oportunitat d’apropar-se al territori”. Aquesta va ser la demanda del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en la jornada de benvinguda als nous fiscals destinats al país celebrada a la Fiscalia Superior de Catalunya.
“Són dos elements diferencials del territori que els podrien fer pensar que els posen les coses més difícils, però els animo a veure-ho com una oportunitat de conèixer millor la societat catalana”, va afegir el conseller.
Espadaler va explicar que el departament de Justícia i Qualitat Democràtica posa eines a disposició dels fiscals nouvinguts com els cursos per aprendre català.
A més, el conseller va voler destacar el paper del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), al que va definir com un punt de trobada privilegiat entre l’acadèmia, l’àmbit judicial i penitenciari i les polítiques públiques.
Espadaler va instar els nous fiscals a participar de les activitats formatives del CEJFE amb l’ambició d’utilitzar-les per convertir-se en millors professionals.
“No pretenem que vinguin ensenyats de casa. Per això els posem recursos a la seva disposició”, va detallar Espadaler.
Sobre el dret civil, el conseller va recordar que és un àmbit en el qual el departament, competent per impulsar la legislació civil catalana, compta amb la col·laboració i cooperació de la fiscalia, com ha quedat palès recentment en la tramitació de la llei de suports a la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, “on la Fiscalia va poder donar el seu parer tant en la gènesi de la llei com en la seva tramitació parlamentària (que encara no ha finalitzat)”.
Sistema judicial
Finalment, Espadaler va demanar també la complicitat dels nous fiscals destinats a Catalunya en el camp de les reformes del sistema judicial.
“Estem en un any de reformes profundes amb l’aterratge de la llei 1/2025 de mesures d’eficiència en el servei públic de justícia i esperem també l’arribada de més fiscals a Catalunya”, va assegurar el conseller.