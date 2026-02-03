Terrassa tindrà places per reforçar els seus tribunals

Terrassa tindrà alguns dels 73 llocs que es preveuen que siguin per a tribunals d’instància segons la proposta de decret del govern espanyol que preveu crear 91 places de jutge i magistrat a Catalunya durant aquest 2026. Són places per reforçar els tribunals d’instància, audiències provincials i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Amb aquesta ampliació, la plantilla a Catalunya creixerà un 10,5%.
De les 91 places, 73 seran per a tribunals d’instància, 17 per a audiències provincials i una pel TSJC, en concret a la secció d’apel·lació de la sala civil i penal.
A més de Terrassa, es preveuen places per a tribunals d’instància civils a localitats com Badalona, Granollers, l’Hospitalet, Mataró, Sabadell, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va assenyalar que es tracta d’una xifra “molt rellevant” que permetrà reduir la congestió als jutjats, tenint en compte que en els darrers deu anys només s’han creat 65 places. Això suposa un increment del 10,5% i suposarà passar de 870 a 961 jutges i magistrats.
A més, la nova llei d’eficiència judicial permet no haver de dotar d’un mínim de funcionaris a cada nova plaça judicial, tot i que Espadaler va assegurar que la Generalitat crearà les noves places i habilitarà els espais necessaris.
Descongestió judicial
El conseller també va recordar que sempre ha dit que la descongestió judicial arribaria per la suma de diversos factors com la nova llei d’eficiència, la millora tecnològica, l’ampliació del nombre de funcionaris i també la de jutges i magistrats.
També va apuntar que l’acord de la comissió bilateral Estat-Generalitat de fa un any establia un mínim de 67 noves places per aquesta legislatura, xifra que s’ha superat amb escreix. Espadaler també va assegurar que “ara és una oportunitat única de posar al dia” l’administració de justícia, “per exigència democràtica”, i es pot “passar de la protesta a la proposta”.
Espadaler va comentar que es tindran en compte quatre criteris per decidir la ubicació definitiva de les 91 noves places: la congestió, la jurisdicció, el territori i el nivell del jutjat, sigui de primera instància, provincial o TSJC. Tot plegat, no obstant això, es preveu que trigarà encara uns mesos a començar a ser efectiu.