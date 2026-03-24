Si tens un embús a casa o en el teu negoci a Terrassa, el més recomanable és contactar amb professionals especialitzats en desembussos. Un servei professional permet solucionar el problema ràpidament, evitar danys en les canonades i prevenir problemes majors com fuites o inundacions.
Si busques un servei ràpid i professional, una bona opció és contactar amb l'empresa Desatec, especialitzada en desembussos i neteja de canonades a Barcelona i voltants. Comptar amb tècnics amb experiència i maquinària adequada (com camió cisterna o càmeres d'inspecció) pot marcar la diferència entre una solució ràpida o un problema recurrent.
En aquest article analitzem quant costa un desembús a Terrassa, els factors que influeixen en el preu, exemples de tarifes reals i consells per evitar sobrecostos.
Preu d'un desembús a Terrassa
El cost d'un desembús pot variar depenent del tipus d'embús, la gravetat del problema i l'equip necessari per a solucionar-lo. A Espanya, el preu mitjà d'un servei de desembús acostuma a oscil·lar entre 60 € i 300 €, encara que en casos complexos pot superar aquesta xifra.
Per exemple, un embús simple en una aigüera sol ser més barat que una neteja de baixants o una arqueta amb camió cisterna.
|Tipus de servei
|Preu aproximat
|Descripció
|Desembús d'aigüera o pica
|60 € – 100 €
|Embussos simples per greix, restes de menjar o sabó
|Desembús de dutxa o banyera
|70 € – 140 €
|Solen produir-se per acumulació de cabell o calç
|Desembús d'WC
|90 € – 150 €
|Pot requerir desmuntatge parcial o eines especials
|Desembús de canonada general
|150 € – 300 €
|Embussos en baixants o canonades principals
|Desembús amb camió cuba
|150 € – 400 €
|Neteja a pressió d'arquetes o canonades
|Inspecció amb càmera
|100 € – 250 €
|Localització exacta del problema
|Servei urgent 24 hores
|+25% a +50%
|Recàrrec per intervenció fora d'horari
En molts casos, el preu final es determina després d'una inspecció inicial del problema.
Exemples reals de preus de desembussos
Per entendre millor el cost d'aquest servei a Terrassa, vegem alguns exemples habituals:
Exemple 1: Desembús d'aigüera en un habitatge
Un propietari a Terrassa nota que l'aigüera no empassa aigua correctament a causa de restes de greix acumulades.
Intervenció:
- Desmuntatge del sifó
- Neteja amb eines manuals
- Prova de funcionament
Preu aproximat:
70 € – 100 €
Exemple 2: Desembús d'WC en un pis
Un vàter es bloqueja per un objecte que ha quedat atrapat en la canonada.
Intervenció:
- Ús d'eines professionals
- Neteja del conducte
- Revisió del sistema
Preu aproximat:
100 € – 150 €
Exemple 3: Neteja d'arqueta amb camió cisterna
Una comunitat de veïns detecta males olors i desbordaments al pati.
Intervenció:
- Inspecció inicial
- Neteja a pressió amb camió cisterna
- Eliminació de residus
Preu aproximat:
200 € – 400 €
Factors que influeixen en el preu d'un desembús
No tots els embussos costen el mateix. El preu depèn de diversos factors.
1. Tipus d'embús
Els embussos simples solen ser barats, mentre que els que afecten la xarxa principal poden requerir maquinària més complexa.
Per exemple:
- aigüera → barat
- canonada general → més car
Això es deu al fet que les canonades principals solen estar més profundes o requereixen més temps d'intervenció.
2. Gravetat del problema
No és el mateix eliminar una acumulació de greix que retirar arrels o sediments en una canonada.
Els embussos més complicats poden requerir:
- càmeres d'inspecció
- maquinària d'alta pressió
- desmuntatge de canonades
3. Accessibilitat
Si la canonada està en una zona difícil d'accedir, el preu pot augmentar.
Exemples:
- arquetes enterrades
- canonades dins de parets
- baixants comunitaris
Com més complex sigui l'accés, més temps i eines necessitarà el tècnic.
4. Ús de maquinària especialitzada
Alguns serveis requereixen eines específiques:
- camió cisterna
- càmeres d'inspecció
- màquines de pressió
Aquestes màquines permeten solucionar problemes més complexos, però també incrementen el cost del servei.
5. Servei urgent
Molts desembussos es realitzen de manera urgent, especialment quan hi ha:
- inundacions
- males olors intenses
- fuites d'aigua
Els serveis urgents solen tenir un recàrrec del 25% al 50% respecte al preu base.
Què tenir en compte abans de contractar un servei de desembús
Abans de contractar un servei a Terrassa, convé tenir en compte diversos aspectes per evitar sorpreses en el preu.
1. Sol·licitar un pressupost clar
És recomanable demanar un pressupost previ o almenys un preu orientatiu.
Algunes empreses anuncien preus molt baixos, però després afegeixen costos per:
- desplaçament
- maquinària
- hores extra
2. Experiència de l'empresa
Les empreses amb experiència solen solucionar el problema més ràpid i sense causar danys.
A més, compten amb maquinària professional que evita trencar canonades o parets.
3. Disponibilitat 24 hores
Els embussos no sempre ocorren en horari laboral.
Per això és recomanable contractar empreses que ofereixin servei urgent 24 hores, especialment si el problema pot provocar inundacions.
4. Garantia del servei
Algunes empreses ofereixen garantia durant diversos dies o setmanes.
Això significa que si l'embús torna a aparèixer, el solucionaran sense cost addicional.
Problemes més comuns que requereixen un desembús
A Terrassa, els embussos més freqüents solen produir-se per:
Restes de menjar i greix
Molt comuns en cuines. El greix s'acumula en les parets de les canonades i acaba bloquejant el pas de l'aigua.
Cabell i sabó
Les dutxes i banyeres solen embussar-se per l'acumulació de cabell barrejat amb sabó.
Objectes a l'WC
Paper en excés, tovalloletes humides o petits objectes poden provocar embussos en el vàter.
Arrels en canonades
En canonades exteriors o antigues, les arrels d'arbres poden penetrar en les canonades i bloquejar-les.
Com evitar embussos en les canonades
Prevenir un embús és molt més barat que solucionar-lo.
Aquests consells poden ajudar-te a evitar problemes:
No tirar oli per l'aigüera
L'oli se solidifica dins de les canonades i provoca obstruccions.
Utilitzar reixetes en els desguassos
Eviten que restes de menjar o cabell entrin en les canonades.
No tirar tovalloletes pel WC
Encara que moltes s'anuncien com a biodegradables, poden provocar embussos greus.
Realitzar manteniment periòdic
En comunitats de veïns o negocis, realitzar neteges periòdiques de les canonades pot evitar problemes majors.
Quan trucar un professional
Hi ha situacions en les quals és imprescindible cridar a un especialista en desembussos:
- quan l'aigua no drena en absolut
- si hi ha males olors persistents
- quan l'aigua puja per altres desguassos
- si l'embús afecta a diverses canonades
Intentar solucionar aquests problemes sense experiència pot empitjorar la situació.
Per això, el més recomanable és comptar amb empreses especialitzades com Desatec, que disposen d'equips professionals per resoldre qualsevol tipus d'embús de manera ràpida i segura.
Preguntes freqüents
Quant costa un desembús urgent a Terrassa?
Un servei urgent sol costar entre 120 € i 250 €, depenent del tipus d'embús i l'horari en el qual es realitzi la intervenció. Les empreses solen aplicar un recàrrec d'entre el 25% i el 50% si el servei es realitza a la nit, en festius o durant caps de setmana.
Quant triga un tècnic a solucionar un embús?
La majoria de desembussos domèstics se solucionen en 30 minuts a 1 hora. No obstant això, si el problema està en la xarxa principal o requereix maquinària com un camió cisterna o càmera d'inspecció, el procés pot allargar-se diverses hores.
Qui paga el desembús: el propietari o la comunitat?
Depèn de l'origen del problema. Si l'embús està en la canonada de l'habitatge, normalment el paga el propietari o l'inquilí. Si el problema està en baixants o canonades comunitàries, sol ser responsabilitat de la comunitat de veïns.
Es pot evitar un desembusso en les canonades?
Sí, molts embussos es poden prevenir amb bons hàbits: no tirar greix per l'aigüera, evitar llançar tovalloletes pel WC i realitzar neteges periòdiques de les canonades. A més, realitzar un manteniment preventiu cada cert temps ajuda a evitar problemes greus en el futur.