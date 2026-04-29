Quant costa una reforma integral a Terrassa el 2026: guia realista amb preus i consells

Pensar a fer una reforma integral és, gairebé sempre, una barreja d’il·lusió i dubtes. La primera acostuma a ser clara: millorar l’habitatge. Els segons, també: quant costarà, quant temps tardarà i per on començar.
En zones com Terrassa i, en general, el Vallès Occidental, la demanda de reformes ha crescut en els últims anys. Part del parc d’habitatges ja té diverses dècades i moltes famílies han optat per reformar en lloc de canviar de casa. Però, tot i que és una decisió cada cop més habitual, encara hi ha força incertesa sobre els preus reals.
Quant costa una reforma integral el 2026?
Parlar de xifres exactes no és senzill, perquè cada habitatge és diferent. Tot i això, es poden establir rangs força orientatius.
A Terrassa, el preu mitjà d’una reforma integral el 2026 acostuma a situar-se entre:
- 500 i 700 €/m² per a reformes bàsiques
- 700 i 1.000 €/m² per a reformes mitjanes
- 1.000 a 1.400 €/m² o més per a reformes de nivell alt
Això significa que, per a un pis d’uns 80 m², el pressupost pot oscil·lar entre els 40.000 € i els 90.000 €, segons l’abast de l’obra.
La diferència no es troba només en els materials. També hi influeixen factors com l’estat previ de l’habitatge, la necessitat de modificar instal·lacions (electricitat, fontaneria) o si es canvien distribucions.
Què inclou realment una reforma integral
Una de les confusions més habituals és què es considera exactament una reforma integral.
En la majoria de casos, inclou:
- Renovació de cuina i banys
- Canvi de terres i revestiments
- Substitució d’instal·lacions elèctriques i d’aigua
- Fusteria interior (portes) i, en alguns casos, exterior (finestres)
- Pintura completa
- Redistribució d’espais si cal
No obstant això, hi ha elements que poden encarir el pressupost i que no sempre es tenen en compte des de l’inici: aïllaments, millores energètiques, domòtica o acabats de gamma alta.
Factors que més influeixen en el preu
Més enllà dels metres quadrats, hi ha diverses variables clau que determinen el cost final:
1. Estat de l’habitatge
No és el mateix reformar un pis relativament actualitzat que un amb instal·lacions antigues. Si cal refer electricitat o fontaneria des de zero, el pressupost puja.
2. Canvis estructurals
Enderrocar envans, modificar distribucions o reforçar estructures implica més feina tècnica i llicències.
3. Qualitat dels materials
Aquí és on més varien els preus. Un terra pot costar 10 €/m² o 60 €/m², i la diferència impacta directament en el total.
4. Mà d’obra i gestió
Comptar amb un equip que coordini tot el projecte sol evitar problemes, però també forma part del cost.
Consells abans de començar una reforma
Si estàs valorant fer una reforma integral, hi ha alguns punts clau que convé tenir en compte:
- Defineix bé l’abast des del principi: canviar coses a mitja obra sol encarir el projecte
- Sol·licita diversos pressupostos detallats: no només el preu final, sinó què inclou cada partida
- Pregunta pels terminis reals: una reforma integral sol durar entre 2 i 4 mesos
- Reserva un marge extra: és recomanable comptar amb un 10-15% addicional per a imprevistos
També és important treballar amb professionals que coneguin bé la zona. Les normatives locals, els terminis de llicència o fins i tot la logística d’obra poden variar segons el municipi.
Per això, abans de tancar res, convé comparar diverses propostes de reformes integrals a la zona i demanar pressupostos detallats, no només xifres globals.
Particularitats de reformar a Terrassa
Una bona part del parc residencial de Terrassa ja té diverses dècades. En barris com el centre, Ca n'Aurell, Sant Pere o Can Boada és habitual trobar pisos amb instal·lacions elèctriques que no compleixen la normativa actual, fusteries originals amb poc aïllament i distribucions pensades per a una manera de viure molt diferent de l’actual.
A això s’hi sumen elements específics del territori: edificis de finca antiga amb escales estretes que compliquen la logística d’obra, comunitats de propietaris que requereixen autoritzacions prèvies per a segons quines intervencions, i els terminis del mateix Ajuntament de Terrassa per tramitar llicències o comunicats d’obra, que convé tenir previstos des del principi.
No són obstacles, però sí variables que expliquen per què dues reformes amb metres quadrats semblants poden tenir pressupostos molt diferents segons la finca, el barri i l’estat real darrere dels acabats.
Reformar o canviar d’habitatge?
És una de les grans preguntes. I la resposta depèn del cas.
En molts escenaris, reformar continua sent més econòmic que comprar un habitatge nou, especialment tenint en compte el preu actual del mercat immobiliari. A més, permet adaptar l’espai exactament a les teves necessitats.
Això sí, requereix planificació i una visió clara del resultat final.
En resum
Fer una reforma integral a Terrassa el 2026 no és una decisió menor, però tampoc és una cosa inaccessible. Amb informació realista, un bon plantejament i professionals adequats, és possible transformar un habitatge sense sorpreses innecessàries.
Més que una qüestió de pressupost, és una qüestió de planificació.