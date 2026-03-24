Quant costa una mudança a Terrassa el 2026? Guia completa amb preus actualitzats

Publicat el 24 de març de 2026 a les 18:23

Si estàs pensant a mudar-te a Terrassa o dins de la mateixa ciutat, segurament una de les primeres preguntes que et fas és: quant costa una mudança realment?

En aquesta guia trobaràs preus actualitzats de mudances a Terrassa, factors que influeixen en el cost, consells per estalviar i respostes a les preguntes més habituals.

Taula de preus de mudances a Terrassa (2026)

A continuació tens una taula comparativa orientativa basada en preus reals de Catalunya i Barcelona:

Tipus de mudança Volum aproximat Preu mínim Preu mitjà Preu alt
Porte petit (mobles puntuals) 3 – 6 m³ 120 € 150 € 250 €
Pis 1 habitació 10 – 15 m³ 300 € 400 – 600 € 700 €
Pis 2 habitacions 20 – 25 m³ 600 € 700 – 1.000 € 1.500 €
Pis 3-4 habitacions 30 – 40 m³ 1.000 € 1.200 – 1.500 € 1.900 €
Mudança gran o completa +40 m³ 1.500 € 1.800 € +2.500 €

Per exemple, a Barcelona una mudança mitjana de 2-3 habitacions sol situar-se entre 630 € i 820 €, tot i que pot superar els 1.500 € segons els serveis.

També és habitual trobar preus de:

  • 300 – 500 € per pisos petits
  • 600 – 1.000 € per pisos mitjans
  • 1.200 – 1.500 € per pisos grans

A Terrassa, els preus són molt similars o lleugerament més econòmics que Barcelona.

Què inclou una mudança professional?

Quan contractes una empresa de mudances a Terrassa, normalment el servei inclou:

  • Transport amb furgoneta o camió
  • Càrrega i descàrrega
  • Protecció de mobles
  • Desmuntatge i muntatge (segons contracte)
  • Assegurança bàsica

Serveis addicionals habituals:

Extra Preu aproximat
Embalatge complet 150 – 200 €
Materials (caixes, plàstics) 20 – 40 €
Desmuntatge i muntatge 100 – 200 €
Guardamobles 170 – 590 €/mes segons volum

Factors que afecten el preu d’una mudança a Terrassa

El cost final pot variar molt segons diversos factors clau:

1. Volum i quantitat de mobles

És el factor més important. Com més coses tinguis, més gran serà el camió i més operaris es necessitaran.

El volum (m³) és la base del càlcul del pressupost

2. Distància

No és el mateix una mudança dins de Terrassa que una mudança a una altra ciutat o comunitat.

  • Local: més econòmica
  • Interprovincial: +300 € – 1.000 € extra

3. Accessibilitat (clau per al preu)

Aquest és un factor que molta gent no té en compte:

  • Sense ascensor → més car
  • Carrers estrets → pot requerir grua
  • Difícil aparcament → temps extra

L’ús de plataforma elevadora pot costar entre 120 € i 250 €

4. Serveis extra

Si vols que l’empresa ho faci tot (embalar, muntar, etc.), el preu pujarà.

5. Dia i temporada

  • Caps de setmana → més car
  • Estiu → preus més alts (alta demanda)
  • Entre setmana → més econòmic

Els preus han pujat en els últims anys per l’augment de costos i demanda

6. Urgència

Una mudança urgent pot costar fins a un 30% més.

Preu d’una mudança dins Terrassa vs fora

Tipus de mudança Preu aproximat
Dins Terrassa 300 – 900 €
Terrassa → Barcelona 400 – 1.200 €
Terrassa → Girona 700 – 1.600 €
Terrassa → altres províncies 1.000 – 2.500 €

Per exemple, una mudança mitjana dins Catalunya pot costar entre 1.150 € i 1.700 € segons la destinació.

Què has de saber abans de contractar una mudança

Abans de contractar qualsevol empresa a Terrassa, tingues en compte:

  • Demana pressupost tancat
  • Verifica que tinguin assegurança
  • Consulta ressenyes
  • Evita preus massa baixos (pot ser risc)
  • Confirma si inclou muntatge

Contractar professionals evita problemes i estrès durant el trasllat.

Preguntes freqüents

Quant costa una mudança barata a Terrassa?

Una mudança econòmica pot costar des de 100 € a 300 € si és petita i per hores.

Quant es tarda en fer una mudança?

Depèn del volum:

  • Petita: 2 – 4 hores
  • Mitjana: 1 dia
  • Gran: 1 – 2 dies

És millor contractar empresa o fer-la tu mateix?

Fer-la tu pot semblar més barat, però:

  • Risc de danys
    Més temps
  • Més esforç

En molts casos, una empresa surt més a compte.

Què passa si es trenca alguna cosa?

Les empreses professionals tenen assegurança, així que cobreixen els danys.

