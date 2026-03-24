Quant costa una mudança a Terrassa el 2026? Guia completa amb preus actualitzats

Si estàs pensant a mudar-te a Terrassa o dins de la mateixa ciutat, segurament una de les primeres preguntes que et fas és: quant costa una mudança realment?
En aquesta guia trobaràs preus actualitzats de mudances a Terrassa, factors que influeixen en el cost, consells per estalviar i respostes a les preguntes més habituals.
Taula de preus de mudances a Terrassa (2026)
A continuació tens una taula comparativa orientativa basada en preus reals de Catalunya i Barcelona:
|Tipus de mudança
|Volum aproximat
|Preu mínim
|Preu mitjà
|Preu alt
|Porte petit (mobles puntuals)
|3 – 6 m³
|120 €
|150 €
|250 €
|Pis 1 habitació
|10 – 15 m³
|300 €
|400 – 600 €
|700 €
|Pis 2 habitacions
|20 – 25 m³
|600 €
|700 – 1.000 €
|1.500 €
|Pis 3-4 habitacions
|30 – 40 m³
|1.000 €
|1.200 – 1.500 €
|1.900 €
|Mudança gran o completa
|+40 m³
|1.500 €
|1.800 €
|+2.500 €
Per exemple, a Barcelona una mudança mitjana de 2-3 habitacions sol situar-se entre 630 € i 820 €, tot i que pot superar els 1.500 € segons els serveis.
També és habitual trobar preus de:
- 300 – 500 € per pisos petits
- 600 – 1.000 € per pisos mitjans
- 1.200 – 1.500 € per pisos grans
A Terrassa, els preus són molt similars o lleugerament més econòmics que Barcelona.
Què inclou una mudança professional?
Quan contractes una empresa de mudances a Terrassa, normalment el servei inclou:
- Transport amb furgoneta o camió
- Càrrega i descàrrega
- Protecció de mobles
- Desmuntatge i muntatge (segons contracte)
- Assegurança bàsica
Serveis addicionals habituals:
|Extra
|Preu aproximat
|Embalatge complet
|150 – 200 €
|Materials (caixes, plàstics)
|20 – 40 €
|Desmuntatge i muntatge
|100 – 200 €
|Guardamobles
|170 – 590 €/mes segons volum
Factors que afecten el preu d’una mudança a Terrassa
El cost final pot variar molt segons diversos factors clau:
1. Volum i quantitat de mobles
És el factor més important. Com més coses tinguis, més gran serà el camió i més operaris es necessitaran.
El volum (m³) és la base del càlcul del pressupost
2. Distància
No és el mateix una mudança dins de Terrassa que una mudança a una altra ciutat o comunitat.
- Local: més econòmica
- Interprovincial: +300 € – 1.000 € extra
3. Accessibilitat (clau per al preu)
Aquest és un factor que molta gent no té en compte:
- Sense ascensor → més car
- Carrers estrets → pot requerir grua
- Difícil aparcament → temps extra
L’ús de plataforma elevadora pot costar entre 120 € i 250 €
4. Serveis extra
Si vols que l’empresa ho faci tot (embalar, muntar, etc.), el preu pujarà.
5. Dia i temporada
- Caps de setmana → més car
- Estiu → preus més alts (alta demanda)
- Entre setmana → més econòmic
Els preus han pujat en els últims anys per l’augment de costos i demanda
6. Urgència
Una mudança urgent pot costar fins a un 30% més.
Preu d’una mudança dins Terrassa vs fora
|Tipus de mudança
|Preu aproximat
|Dins Terrassa
|300 – 900 €
|Terrassa → Barcelona
|400 – 1.200 €
|Terrassa → Girona
|700 – 1.600 €
|Terrassa → altres províncies
|1.000 – 2.500 €
Per exemple, una mudança mitjana dins Catalunya pot costar entre 1.150 € i 1.700 € segons la destinació.
Què has de saber abans de contractar una mudança
Abans de contractar qualsevol empresa a Terrassa, tingues en compte:
- Demana pressupost tancat
- Verifica que tinguin assegurança
- Consulta ressenyes
- Evita preus massa baixos (pot ser risc)
- Confirma si inclou muntatge
Contractar professionals evita problemes i estrès durant el trasllat.
Preguntes freqüents
Quant costa una mudança barata a Terrassa?
Una mudança econòmica pot costar des de 100 € a 300 € si és petita i per hores.
Quant es tarda en fer una mudança?
Depèn del volum:
- Petita: 2 – 4 hores
- Mitjana: 1 dia
- Gran: 1 – 2 dies
És millor contractar empresa o fer-la tu mateix?
Fer-la tu pot semblar més barat, però:
- Risc de danys
Més temps
- Més esforç
En molts casos, una empresa surt més a compte.
Què passa si es trenca alguna cosa?
Les empreses professionals tenen assegurança, així que cobreixen els danys.