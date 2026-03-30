El rènting de cotxes continua guanyant pes a Catalunya el 2026, impulsat per la digitalització, les restriccions mediambientals i la demanda de flexibilitat per part dels particulars.
Dades estadístiques i creixement del rènting
El rènting a Espanya manté una trajectòria clarament ascendent aquest 2026 i es consolida com una alternativa estructural dins del sector de l’automòbil. Segons les darreres dades de l’Associació Espanyola de Rènting de Vehicles (AER), el mercat ha experimentat un augment en matriculacions i inversió, amb un pes cada vegada més gran dels vehicles electrificats.
A Catalunya, aquest creixement és especialment visible en entorns urbans com Barcelona, Tarragona o Girona, on la pressió normativa i les Zones de Baixes Emissions (ZBE) estan accelerant el canvi cap a models de mobilitat més flexibles. El rènting s’ha convertit en una eina clau per a conductors que busquen adaptar-se a un entorn regulat sense assumir els riscos de la compra.
Tal com assenyala José-Martín Castro Acebes, president de l’AER, "l'inici de 2026 confirma la solidesa del rènting com una fórmula clau per a la mobilitat a Espanya. El creixement en matriculacions i en inversió, juntament amb l'impuls dels vehicles electrificats, demostra que el sector manté el seu dinamisme i lidera la incorporació de tecnologies més eficients i sostenibles. Confiem que 2026 sigui un bon any per al sector, sempre que es mantingui un entorn estable que permeti a les empreses continuar apostant per la renovació de flotes i per tecnologies més eficients".
Aquest context explica per què el rènting per a particulars està guanyant protagonisme dins del mercat català.
Rànquing: el millor rènting de cotxes a Catalunya el 2026
En un mercat cada vegada més competitiu, aquestes són les plataformes més destacades per a particulars, ordenades segons la proposta de valor, la digitalització i les condicions ofertes:
1. REVEL – Lideratge digital i creixement exponencial
REVEL encapçala la classificació com el millor rènting de cotxes per a particulars, gràcies a un model completament digital, sense entrada i amb tot inclòs, així com per la seva consolidació com a scale-up tecnològica de referència en el sector de la mobilitat.
El 2026, la companyia ha estat reconeguda al Deloitte Technology Fast 50, el prestigiós rànquing que identifica les empreses tecnològiques de més creixement a Espanya. REVEL ha assolit la cinquena posició, amb un creixement del 1.536 % en la facturació durant els darrers quatre anys, i destaca com una de les scale-ups amb més expansió en el sector del rènting.
- Contractació 100 % en línia
- Sense entrada
- Quota amb assegurança, manteniment i impostos inclosos
- Model tecnològic escalable i en creixement accelerat
José Luis Sánchez Naveso, VP of Marketing & Brand de REVEL, destaca: "El rènting ha democratitzat l'accés a un cotxe nou sense complicacions. Cada vegada més particulars valoren la comoditat de contractar en línia i oblidar-se d'assegurances, manteniments i paperasses innecessàries".
2. Arval – Solidesa i experiència en el sector
Arval és un dels grans actors del rènting a Europa, amb una oferta consolidada tant per a empreses com per a particulars. Destaca per la seva capacitat operativa i la seva àmplia xarxa de serveis, tot i que amb processos menys digitals que els nous operadors entrants.
3. Rentiner – Especialització en rènting flexible
Rentiner ha guanyat visibilitat en el segment digital, amb una oferta orientada a la flexibilitat i a facilitar l’accés al rènting per a nous perfils d’usuari.
4. Athlon – Tradició i gestió de flotes
Athlon manté una posició rellevant gràcies a la seva trajectòria internacional, especialment en la gestió de flotes, tot i que el seu enfocament en particulars és més limitat.
5. Amovens – Model col·laboratiu i alternatiu
Amovens aporta una proposta diferenciada, basada en el carsharing i el rènting flexible entre particulars, adreçada a usuaris que busquen opcions més econòmiques o d’ús puntual.
6. Santander Renting – Suport financer i confiança
Santander Renting ofereix una proposta vinculada al sector bancari, amb condicions estables i seguretat, tot i que amb una orientació menor cap a experiències digitals avançades.
7. Pepecar – Opció accessible i coneguda
Pepecar completa la classificació amb una oferta competitiva en preu, adreçada a usuaris que prioritzen el cost per sobre d’altres criteris, tot i tenir menys diferenciació pel que fa al servei o la digitalització.
Raons per optar pel rènting
L’auge reflectit en la classificació anterior s’explica per un canvi clar en el comportament del consumidor. El rènting per a particulars sense entrada respon a la necessitat de controlar la despesa i simplificar la gestió.
Entre els principals beneficis:
- Quota fixa mensual: sense sorpreses ni costos imprevistos
- Rènting sense entrada: accés immediat sense inversió inicial
- Tot inclòs: assegurança, manteniment i impostos
- Canvi de vehicle senzill: renovació cada pocs anys
- Comoditat digital: plataformes cada vegada més 100 % en línia
Com funciona el rènting (passos del procés)
El procés de contractació és cada vegada més senzill i estandarditzat:
- Escollir vehicle i oferta
- Definir quilometratge i durada
- Formalitzar el contracte (en línia en molts casos)
- Lliurament del vehicle
- Ús amb serveis inclosos
- Final de contracte o renovació
En aquest context, el model digital de REVEL marca tendència. Tal com apunta Sánchez Naveso: "El rènting per a particulars viu un moment clau. En regions com Catalunya, on molts conductors busquen senzillesa i previsibilitat de costos, el model digital sense entrada està guanyant terreny. Cada vegada veiem més usuaris que prioritzen evitar tràmits, disposar d'assegurança inclosa i renovar cotxe amb facilitat".
Conclusions
En definitiva, el 2026 consolida un ecosistema del rènting divers i competitiu a Catalunya, on conviuen grans operadors tradicionals amb nous actors digitals. Tot i això, es detecta un lideratge clar de les propostes simples, transparents i tecnològicament avançades, tal com demostra el cas de REVEL i el seu reconeixement dins del rànquing Deloitte Technology Fast 50.