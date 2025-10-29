El maridatge dels panellets, amb moscatell?

La gastronomia que lidera aquestes jornades està clara i totalment assumida per als comensals. Panellets, castanyes i moniatos, o plats i receptes que hi tinguin a veure, seran el centre de les taules catalanes després dels àpats principals. Llavors, a l’hora de les postres, apareixeran els dolços i els altres complements per acabar d’arrodonir una vetllada que juga amb el guió tradicional de cada any.
Tanmateix, es té clar què marida millor amb aquests aliments? Hi ha una mena de normativa no escrita que digui que el panellet entra millor amb tal beguda o la castanya és millor amb aquella altra? Generalment, es recomana degustar aquests dolços i també les castanyes i els moniatos amb algun vi dolç, preferentment el moscatell. És un vi que elabora a partir de raïm de gra rodó i molt llis, que és molt dolç i aromàtic. El seu color és el groc palla amb un aroma intens i floral i la seva graduació se situa entre els onze i els tretze graus.
La seva implantació a Catalunya és notable i hi ha moltes D.O. que es dediquen a la seva elaboració, com és el cas de la d’Alella, Catalunya, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Priorat, Tarragona i Terra Alta. El seu gust dolç, no obstant això, no sempre convenç a tots els comensals, que opten per altres classes de vins.
De la família dels vins dolços és la mistela, que també entraria en els paràmetres de beguda apta per als panellets i altres productes alimentaris per a aquesta celebració. És més aviat un most que es prepara tradicionalment amb fruites, sucre i aiguardent i que té una graduació aproximada de quinze graus.
Beguda ideal
Ben segur, els defensors i acèrrims fans del cava dirien que és aquesta la beguda ideal, no només per degustar panellets, sinó per qualsevol de les postres típiques del nostre país. És la gran alternativa per a les persones que no suporten el moscatell o la mistela. És un producte molt arrelat a les taules catalanes i acostuma a aparèixer en tota celebració que tingui connotacions gastronòmiques.
En aquest mateix camp, una altra opció és el vi, en qualsevol de les seves variants, blanc, negre i rosat. Aquí també dependrà dels gustos de cada persona, però és evident que el cava estaria un punt per sobre en la llista de recomanacions.
Possiblement, doncs, moscatell i cava ocuparien els llocs més rellevants en una hipotètica votació per triar què marida millor amb panellets o castanyes. Hi hauria també una llista contrària, la que ens indicaria amb quines begudes no s’han de menjar aquests aliments.
Per exemple, la cervesa no sembla lligar gaire ni amb panellets o castanyes. És molt probable que hi hagi qui sí que aposta per aquesta combinació, però es fa difícil de calibrar un matrimoni com aquest. Tampoc tenen cap pinta de lligar els refrescs de cola i altres per l’estil amb aquests productes. L’aigua, tot i ser la beguda més sana, també sembla descartada com a idònia per aquests casos.