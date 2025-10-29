Els panellets: una llarga i dolça tradició

Si als aparadors de les pastisseries ja fa uns dies que es van veient les exposicions acostumades de panellets, de formes comunes i gustos de sempre o innovadors, només pot significar una cosa, que el mes d’octubre va arribant als seus últims dies. És un dolç tradicional de la cultura catalana que es degusta sobretot durant la festivitat de Tots Sants, l’1 de novembre, però també es mengen els dies anteriors i, si n’han quedat, fet inusual, en els posteriors a aquesta festivitat. La seva història té arrels molt antigues i està vinculada a les tradicions paganes i religioses.
Els seus orígens es remunten a l’època medieval, quan es preparaven com a aliment per celebrar la festivitat de Tots Sants. La paraula “panellet” és un diminutiu que prové del mot català “pa”, ja que inicialment eren petites galetes de pa dolç o pastís. La recepta i la tradició van rebre influències de diverses cultures mediterrànies, principalment de la cultura àrab, que va introduir ingredients com les ametlles i els fruits secs.
Amb el pas del temps, els panellets van evolucionar i van passar de ser petites galetes a convertir-se en pastissos més elaborats, amb una massa d’ametlla i sucre que es modela en formes diverses i es cobreix amb diferents guarniments. Estem davant d’unes postres emblemàtics en aquesta celebració de finals d’aquest mes i es pot assegurar sense risc a equivocar-se que no només són un menjar deliciós sinó que també formen part de la cultura popular catalana, simbolitzant la tradició, la memòria familiar i la celebració de la vida i la mort en aquesta festivitat. La seva preparació i consum contribueixen a mantenir viu aquest llegat cultural, que encara avui dia forma part de la identitat catalana.
Cada persona
Els panellets variar en ingredients i cobertures segons les preferències de cada persona, i també existeixen versions sense sucre, veganes o amb altres ingredients especials. La seva elaboració és fàcil i variada, però la recepta bàsica inclou alguns ingredients concrets, com és el cas del moniato, que ha de ser cuit i aixafat, el sucre, la farina d’ametlla o ametlla picada molt fina i també s’hi pot afegir ratlladura de llimona i mantega, sigui per a la massa o per pintar. Es tracta de barrejar els ingredients fins a obtenir una massa consistent i manejable. Després es donarà forma al panellet i es passarà pel forn, quan ja se li hauran incorporat les guarnicions desitjades, com pinyons o altres ingredients. Per donar-los brillantor, s’han de pintar amb ou batut.
És necessari apuntar que segons la recepta i la preferència, es pot incloure patata en comptes de moniato o utilitzar els dos ingredients a la vegada. Tradicionalment, moltes receptes fan servir moniato perquè aporta color i sabor, però també es pot usar patata. Algunes receptes combinen les dues opcions per obtenir una textura i un sabor particulars. És habitual trobar panellets elaborats amb moniato, i en alguns casos també amb patata o amb una combinació de tots dos.
De panellets n’hi pot haver de tots els gustos o ingredients que hi càpiguen a la imaginació o a la creativitat de la persona que els cuina, encara que hi ha els més tradicionals, els de tota la vida, alguns dels quals no poden faltar, com són els de pinyons, els més tradicionals i populars i que estan coberts d’aquest fruit sec.
Un altre que també agrada molt i es troba a totes les taules per aquestes celebracions és el panellet de xocolata que, com el seu nom revela, inclouen xocolata negra o blanca en la massa o en forma de cobertures o decoracions. El panellet de coco també té el seu públic fidel i es prepara amb una massa de coco ratllat, sucre i ou, i es pot passar per més coco ratllat per tal d’aconseguir una textura més suau.
Altres variants poden ser el panellet de cafè, que incorpora cafè en la massa, donant un sabor característic i aromàtic, o el panellet de codonyat o fruita confitada, que es pot elaborar amb codonyat o trossets de fruita confitada, com préssecs o cireres, que es col·loquen damunt de la massa o dins d’ella. Com passa amb els panellets de pinyons, hi ha altres possibilitats amb altres fruits secs, com poden ser les ametlles, les avellanes o les nous, que es poden incorporar a la massa o utilitzar com a decoració.
Moltes combinacions
Hi ha moltes variacions i combinacions a l’hora de fer panellets, i també es poden trobar panellets de sabors com llimona, taronja, ou, i altres ingredients que aporten diferents aromes i textures. Aquí entra l’enginy de la persona que s’encarrega de crear-los. Els panellets es decoren sovint amb cacau en pols, ametlla picada, sucre de colors, i altres ingredients per fer-los més atractius.
A la nostra ciutat hi ha una oferta ben àmplia de pastisseries que ofereixen productes d’alta qualitat. Però també fa temps que hi ha famílies que opten per fer les seves pròpies elaboracions. Hi ha molta varietat de productes i també es poden trobar a la venda lots per fer els panellets casolans i llibres que expliquen la manera de cuinar-los.
Aquests dies, doncs, toca tastar-los i, si s’escau, primer elaborar-los. El més important és conservar una tradició que ha continuat des de fa una pila d’anys.