Un aliment entre els més universals

Entre els diversos plats que s’acostumen a cuinar setmanalment, la pasta té una preponderància notable. És un ingredient que sol agradar a la majoria de les persones i, entre els comensals infantils, té un alt predicament. Molt arrelada a la cuina italiana, aquest aliment apareix en la major part d’altres cultures gastronòmiques, amb una àmplia varietat de productes i, també de receptes. Sense dubtes, és un plat universal en qualsevol de les seves presentacions.
Elaborar receptes, tant a escala professional com particular, demana una sèrie d’articles que poden facilitar la seva cocció o elaboració. Hi ha una bona representació d’olles i altres estris per coure la pasta, algunes fins i tot amb un colador incorporat a la tapa que facilita l’evacuació de l’aigua quan la pasta ja està a punt per preparar-la, afegint una salsa escollida.
El mercat també ens ofereix tota una col·lecció de maquinària per elaborar la pasta a casa que aporta un producte final fresc i molt més gustós que no pas la que ja es troba envasada. Acostuma a ser la més utilitzada, per guanyar temps, però poder-la elaborar de la manera preferida, és un al·licient que no es pot menystenir.
Algunes varietats
De cara a la creació d’algunes varietats de pasta, com poden ser els raviolis, també es venen motlles que faciliten aquesta tasca. Les màquines, habitualment, serveixen per a algunes varietats concretes, com poden ser lasanyes, canelons, espaguetis o tallarines i, amb aquesta opció, es poden ampliar les possibilitats per als comensals.
Pel que fa a les receptes, també hi ha un ventall molt variat de llibres que ens podran ensenyar alguns dels secrets per cuinar la pasta i, a la vegada, receptes de tots els colors, des de les més senzilles fins a les que presenten més dificultats.