L’hora de les millors coques

La cultura gastronòmica catalana està farcida de dolços que van alternant la seva presència durant l’any, quan els correspon aterrar a les taules de les llars. És un cicle que va passant des dels panellets al tortell de Reis i que continua amb la mona o la coca de Sant Joan. És un recorregut per productes emblemàtics que fan les delícies dels comensals. La Nit de Sant Joan ha estat tradicionalment una de les celebracions més festives i arrelades a Catalunya, amb focs, música i menjar i commemora el solstici d’estiu.
La nit del 23 de juny, moltes famílies i comunitats del territori es reuneixen per celebrar la revetlla, amb els petards o les fogueres com a elements també presents. La coca també és una de les grans protagonistes i sovint es comparteix abans de començar els focs o durant els àpats nocturns.
Els seus orígens
L’origen de la coca de Sant Joan es remunta a tradicions paganes i rituals de celebració del solstici d’estiu, que provenen de l’època romana i d’abans. En aquestes celebracions, es realitzaven rituals per celebrar la fi de la primavera i l’inici de l’estiu, així com per aconseguir bona collita i protecció davant els mals.
Amb el pas del temps, aquestes celebracions es va anar cristianitzant i es van convertir en la festa de Sant Joan Baptista, que és el dia 24 de juny, si bé la gran festa es fa la nit anterior. La coca de Sant Joan, com a menjar tradicional, va emergir com a part de la celebració, simbolitzant la prosperitat i la bona sort. La seva forma i ingredients han evolucionat amb els segles, però la seva essència com a símbol de celebració i prosperitat perdura encara en els nostres dies.
La forma més tradicional de la coca de Sant Joan, sol tenir el doble de llarg que d’ample, i es pot considerar que té una forma rectangular allargada. És lleugerament arrodonida a les puntes, cosa que aporta el seu aspecte visual tan característic. Pel fet de tenir aquesta forma allargada, facilita el moment de tallar-la en trossos, perquè sigui compartida i repartida en porcions individuals per a cada persona.
Tot i que s’acostuma a dir que és la nit més curta de l’any, no és així i, aquest 2025 ho serà la nit del 20 al 21 de juny, coincidint amb el solstici d’estiu. Aquest dia, el sol sortirà a les 6.18 hores i es pondrà a les 21.28 hores, proporcionant més de 15 hores de llum solar.
La coca de Sant Joan pot presentar diverses variants, que varien segons la regió, la tradició familiar i els gustos personals. Possiblement, la més tradicional i que acostuma a ser la principal en les pastisseries i, més tard, a les llars catalanes és la de fruita confitada.
És la més coneguda i apreciada i la seva elaboració consisteix en una base de massa de pa dolç, sovint amb una textura lleugerament esponjosa, decorada amb fruita confitada de diferents colors i formes. La fruita confitada pot ser de cireres, taronges, llimones, kiwi, entre altres. La decoració també pot incloure ametlles, sucre i confitura, depenent de cada pastisser.
Dins d’aquesta variant, amb els anys s’han popularitzat aquesta classe de coca, però amb la inclusió d’un farciment, com pot ser nata, trufa o crema o és comú que n’hi hagi amb meitats de dos d’aquests ingredients. Són productes que habitualment s’adquireixen a les pastisseries, si bé també hi ha qui opta per fer-la a casa i, en especial, ho fan persones aficionades a la rebosteria o a la cuina en general i que hi dediquen temps durant l’any a fer elaboracions relacionades amb els costums de la gastronomia catalana.
Molt típica
Una altra varietat molt típica és la coca de llardons que, com diu el seu nom, s’elabora amb llardons i també té, entre els seus ingredients principals els pinyons. A més, també hi ha una versió d’aquesta coca amb crema pastissera, i es caracteritza per aquest sabor entre el salat i el dolç. Si bé, tradicionalment, és una elaboració que està directament associada amb la celebració del carnestoltes i es degusta el dijous gras, també és molt popular en la revetlla de Sant Joan.
La coca de Sant Joan es pot considerar com un símbol de celebració, tradició i comunitat que ha evolucionat al llarg dels segles, mantenint la seva essència de festa i prosperitat i la seva presència com a una peça fonamental a Catalunya.