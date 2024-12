Estudien què fer amb la marquesina “maleïda” de Terrassa

Per descomptat, primer s’imposava la reparació de la marquesina malmesa, l’execució de la mateixa tasca que es va emprendre fa uns mesos en el mateix lloc de Terrassa. Després, Transports Municipals d’Egara SA (TMESA) estudiarà les causes de tot plegat, del perquè dels dos accidents de bus que enguany han destrossat la mateixa estructura, situada al carrer de Salmerón, al barri de Vallparadís. I s’adoptaran mesures, si s’escau, que podrien passar per un trasllat de la parada. La marquesina ja ha estat restaurada, o substituida per una altra.

Dues línies

Per aquest tram d’enllaç nord-sud de Terrassa, cap a l’avinguda de Jacquard pel carrer de Salmerón, passen autobusos urbans de dues línies, la 6 i la 10. El segon incident d’enguany es va produir el dimarts de la setmana passada, 10 de desembre.

El primer (d’aquesta sèrie, almenys) , el 17 de juliol d’enguany, quan un autobús va impactar amb l’angle superior dret de la marquesina, ocasionant-li destrosses. El 10 de desembre, a les 16.29 hores, els bombers van ser alertats de la incidència, anàloga a l’esdevinguda al juliol. Els efectius del cos d’emergències van haver de sanejar la marquesina dels vidres danyats i abalisar la parada amb cinta. L’estructura va quedar doblegada.

Anàlisi de les causes

L’Ajuntament de Terrassa, titular del servei, ha informat que la gestora, TMESA, a més de procedir a la reparació de la marquesina, analitzarà els factors que han determinat les dues incidències, “per si convé adoptar alguna mesura per evitar que és repeteixin en un futur”.

Ha passat quelcom semblant a altres parades d’autobusos, però aquesta del carrer de Salmerón, a tocar de la pista poliesportiva, sembla estar “maleïda”. La seva proximitat a la calçada en pot constituir la causa.