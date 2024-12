Sorteig de la Loteria de Nadal 2024, en directe

Es repartiran 13 premis grans: la Grossa, el Segon, el Tercer, els dos Quarts i els vuit Cinquens premis. En total, 2.702 milions d’euros.

Un any més ja és aquí el sorteig de Loteria de Nadal 2024 del 22 de desembre, un dels dies més esperats i tota una tradició ja de les festes de Nadal. Enguany, amb més diners que mai a repartir entre el primer premi de la rifa de Nadal, segon i tercer premi, els dos quarts, els vuit cinquens, la resta de premis (aproximacions, reintegraments, terminacions i centenes).

En total, es reparteixen 2.702 milions d’euros entre els 29.536.720 de dècims que seran premiats enguany en la Loteria de Nadal. Una pluja de milions que fa que en la rifa de Nadal hi hagi un 5% de probabilitats de tenir un número premiat.

Només tenint en compte la consignació oficial per als establiments autoritzats per a la venda, Terrassa juga en aquest sorteig extraordinari del 22 de desembre 11.052.000 euros. La mitjana per habitant: 48 euros.

La Loteria de Nadal és una de les rifes que acumula més adeptes, sovint per tradició. Es diu que les probabilitats que et toqui el primer premi són d’un 0,001%. Ara bé, si ets un dels afortunats, sigui amb la grossa o amb algun altre premi, cal que tinguis en compte aquestes recomanacions que ens fa el terrassenc Raúl Saavedra, que és assessor fiscal.

Comença el sorteig de la Rifa de Nadal

9.16 hores. Surt el 37.876. És el primer cinquè premi, premiat amb 6.000 euros el dècim. S’ha venut, entre altres llocs, a Girona i Sort.

9.50 hores. El Tercer premi de la rifa de Nadal ha recaigut en el número 11.840. Premiat amb 50.000 euros per dècim. S‘ha venut, entre altres llocs, a Cornellà (una sèrie), Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Mollerussa i la Pobla de Segur.

10.00 hores. El Quart premi de la rifa de Nadal ha recaigut en el número 77.768. Premiat amb 20.000 euros per dècim. S’ha venut, entre altres llocs, a Barcelona, Sabadell, Mataró, Alella, L’Ametlla de Mar, Viella, Santa Coloma de Gramenet i Montgat.

10.48 hores. El segon Cinquè premi de la rifa de Nadal ha recaigut en el número 72.853. Premiat amb 6.000 euros per dècim. S’ha venut a València, Bailén, Mislata, Leioa i Chella.

11.01 hores. La Loteria de Nadal toca a Terrassa! Un altre Cinquè premi de la rifa de Nadal ha recaigut en el número 74.778. Premiat amb 6.000 euros per dècim. S’ha venut, entre altres llocs, a les administracions del carrer d’Antoninus Puis 130 i del carrer de Colom 115 de Terrassa.

11.16 hores. L’últim Quart premi de la rifa de Nadal ha recaigut en el número 48.020. Premiat amb 20.000 euros per dècim. S’ha venut, entre altres llocs, a Sallent, Blanes, Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat.

11.21 hores. El quart Cinquè premi de la rifa de Nadal ha recaigut en el número 45.456. Premiat amb 6.000 euros per dècim. S’ha venut, entre altres llocs, a la ciutat de Barcelona, Baza i Las Palmas.

11.27 hores. Apareix la Grossa! Ha sortit el premi més desitjat d’aquesta rifa de Nadal, la Grossa. Ha recaigut en el número 72.480. Premiat amb 4 milions d’euros a la sèrie, 400.000 euros per dècim. S’ha venut íntegrament a la ciutat de Logronyo, a La Rioja, a l’administració número 6, al carrer Muro del Carmen, 4. Ha venut totes les sèries, les 196 de la Grossa, per bé que la majoria de diners se n’han anat cap a Madrid, al club de bàsquet Distrito Olímpico.

12.05 hores. Surt el cinquè Cinquè premi d’aquesta rifa de Nadal ha recaigut en el número 45.225. Premiat amb 6.000 euros per dècim. S’ha venut íntegrament en un quiosc de la Gran Via de Madrid. Queden encara per sortir el Segon i tres Cinquens premis més.

12.24 hores. Surt el sisè Cinquè premi d’aquesta rifa de Nadal. Ha recaigut en el número 97.345. Premiat amb 6.000 euros per dècim. S’ha venut íntegrament a la ciutat de Madrid.