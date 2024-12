Més 92 tones de residus a l’Anella Verda i les rieres de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha recollit aquest any més de 92 tones de runes i deixalles a l’Anella Verda i a les rieres. A l’entorn natural de l’Anella Verda i el seu límit amb la ciutat s’han recollit 81.360 kg de residus, i a les rieres, 10.990 kg.

La recollida de residus de l’Anella Verda, el patrimoni natural de Terrassa, amb un gran valor paisatgístic, ambiental i cultural, “s’ha convertit en una de les tasques que realitza el servei municipal de Manteniment de l’espai públic”, diu el consistori.

Any rere any, l’administració municipal s’encarrega de la conservació i neteja dels 36 camins de titularitat municipal i d’ús públic; dels espais de lleure i les àrees de descans, de les fonts naturals; dels torrents que han estat arranjats; dels horts municipals i dels arbres catalogats i de la neteja de residus a les rieres, entre d’altres. “De l’actitud i el comportament de les persones depèn, en gran manera, la conservació d’aquest entorn de gran potencial ecològic, social i econòmic que cal cuidar i mantenir”, destaca l’Ajuntament.

Durant tot el 2023 es van recollir, només en l’àmbit de l’Anella Verda, 57.760 kg de deixalles, dels quals gairebé la meitat va ser runa i el 18% fustes. El 34% restant van ser altres residus (plàstics, papers, alguns metalls…)

Aquest 2024 s’han recollit, en total, 92.350 quilograms de residus; dels quals 51.560 es van localitzar els entorns naturals: 10.990 kg a les rieres; 14.300 kg al talús del torrent de la Grípia; 10.200 kg a la zona de sota el cementiri. 3.800 es van recollir al carrer de Fornot i 1.500 kg, corresponen a altres petites actuacions.

Mobles i runes

Les deixalles que es recullen són estris vells, mobles, runes i fustes. L’Ajuntament disposa d’un equip de manteniment dels entorns que entre d’altres tasques es dedica a recollir abocaments. A banda d’aquest equip, s’ha realitzat un inversió extra de 35.891 euros.

Aquest treball de detecció i control es reforça cada any amb personal procedent de plans d’ocupació, dels quals aquest 2024 n’hi ha hagut dos, amb un total de sis persones contractades. Les neteges realitzades periòdicament pel voluntariat contribueixen a completar la tasca que es fa des de l’Ajuntament.

Durant tot el 2023 es van recollir, només en l’àmbit de l’Anella Verda, 57.760 kg de deixalles, dels quals gairebé la meitat va ser runa i el 18% fustes. El 34% restant van ser altres residus (plàstics, papers, alguns metalls…).

Ordenança de l’Anella Verda

L’Ordenança de l’Anella Verda regula, des del 4 de gener de 2023, aspectes com, per exemple, la protecció de la fauna i la flora, els camins, l’anar a peu, el fet de moure’s amb bicicleta o circular amb vehicles de motor, portar els gossos a passejar, els sorolls, la gestió de les restes vegetals i la prohibició de llençar residus. E stracta d’una normativa municipal pròpia que afecta a tot el sòl no urbanitzable.

Des de l’Ajuntament es recorda la importància de seguir aquests consells:

– Endur-se les deixalles i dipositar-les als contenidors de recollida selectiva adients.

–Respectar la flora i la fauna de l’entorn.

-Portar els animals de companyia lligats.

-Complir amb les indicacions dels senyals informatius.

-Circular amb vehicles motoritzats només en llocs permesos.

-Respectar la propietat privada, les zones de conreu i els cultius.