Resum de l’any 2024: a l’octubre, els Minyons obren Cal Reig, punt de trobada del terrassenquisme

La colla malva va inaugurar la seva nova seu amb una festa institucional plena d’emoció i records cap a aquells que, com Xavi Bacardit, no van poder veure la culminació d’aquest projecte. L’acte va ser presentat per l’actriu i directora Leticia Dolera, que hi havia estat rodant la sèrie “Pubertat”, amb argument basat en una colla castellera fictícia.

Roc Massaguer, periodista i creador de contingut

“La part més divertida de publicar vídeos a YouTube és fer el que et dona la gana”

El pressupost destinarà 12,7 milions a inversions

L’alcalde, Jordi Ballart, va presentar la proposta de pressupost per al 2025. La partida per a inversions s’augmentava fins als 12,7 milions d’euros amb el pont del carrer d’Itàlia, la BD5 i la BD7 com a projectes destacats.

Per què en parlem? Vam conèixer en Juanjo Pascual i la seva gossa Mia, que van proclamar-se campions del món de Disc Dog.

Els republicans surten del govern

ERC va passar a l’oposició perquè ja no tenien “un model compartit de ciutat”.

ECONOMIA: 162 filials d’empreses estrangeres operen a Terrassa, segons un estudi d’ACCIÓ.

Un museu d’art al Vapor Ros

Uns 70 artistes i personalitats de la cultura es van manifestar a favor de crear un museu d’art local al Vapor Ros.

Reconeixements i reivindicacions

La Cecot va reconèixer la innovació i resiliència del teixit productiu en la 29a Nit de l’Empresa. Alhora, va reclamar reformar l’administració.