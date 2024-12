Doble nen Jesús al pessebre de Terrassa

Aquest any, el nen Jesús del Pessebre del Raval de Montserrat no només ha mantingut el seu lloc, sinó que els terrassencs s’han trobat amb una sorpresa: l’aparició d’un segon. Aquest dissabte, 28 de desembre, coincidint amb la celebració de la primera Baixada de les Vaques, una misteriosa entitat coneguda com la XEME ha protagonitzat una acció inesperada. Just davant del pessebre oficial, han deixat un bressol de fusta amb una figura del nen Jesús, abrigada i coronada amb una barretina. En un comunicat compartit per la fotògrafa Mireia Comas, els responsables han explicat el simbolisme d’aquesta peculiar intervenció.

EL COMUNICAT DE LA XEME

Des de la XEME (Xerrameques, Energúmens, Mindundis i Estúpids) volem mostrar el nostre descontentament amb algunes de les actituds que banalitzen el pessebre d’aquesta nostra ciutat.

És inadmissible com d’una tradició nostrada i sense mala intenció alguns hagin pensat que és una barra lliure per a fer maleses cap a la bona feina que fan cada any els pessebristes de Terrassa.

Nosaltres NO TENIM RES A VEURE amb la desaparició del nen Jesús del pessebre alguns dels anys anteriors, però per si de cas hem volgut fer una ofrena d’un nou infant de Déu per demanar disculpes en nom de les persones que algun cop l’han furtat (nosaltres no).

Convidem a tota la ciutadania terrassenca a portar figures del nen Jesús com a ofrena al pessebre del Raval de Montserrat.

Visca Terrassa i Bones festes!

Atentament La XEME.