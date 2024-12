Satisfacció amb la campanya de recollida de joguines

El diumenge 1 de desembre va iniciar-se la tradicional campanya de recollida de joguines de la Creu Roja de Terrassa. Enguany, l’objectiu era superar el nombre assolit durant la campanya anterior, que era el d’arribar a 1500 infants; i amb les jornades d’avui i demà per completar-se encara, aquesta xifra ja s’ha assolit. “No diria més que un objectiu, perquè en realitat, com més persones atenguem, representa que pitjor està la societat. Hem arribat a uns 1500 infants aproximadament, i estem contents perquè hem pogut arribar a totes aquelles persones que ho necessitaven”, comunica Mariona Pérez, tècnica de la campanya. Fins demà, 31 de desembre, la ciutadania pot continuar portant joguines per aquells infants que les necessitin durant aquestes festes.

La campanya “Cap infant sense joguina” de 2024 ha disposat de diversos punts de recollida de joguines: la casa Mariano Ros, al Decathlon del Parc Vallès, al carrer de la Font Vella, a la rambla d’Ègara i, com sempre, a la seu de Creu Roja. Aquesta distribució ha facilitat la feina a l’hora d’arribar a més gent, com bé diu Mariona Pérez: “La valoració és positiva. Estem contents i contentes de com ha anat la campanya. La ciutadania ha respost molt bé a la demanda de la recollida de joguines. Estem molt contents també del local d’aquest any, per poder estar al centre. Moltes persones s’han pogut acostar per a portar-nos joguines allà. I hem pogut donar molta més visibilitat a la campanya”. Això, sumat a la feina de 50 voluntaris, ha fet que la logística d’aquest any anés rodada i fos molt eficaç.

Una resposta immediata

La campanya d’aquest any avançava correctament, però es va topar amb un petit entrebanc, just a mig termini: rebien joguines de tota mena, però faltaven jocs de taula destinats a nens de 8 a 10 anys. Per això, la mateixa Creu Roja va fer una crida a la població terrassenca demanant que aquests últims dies de campanya es potenciessin aquest tipus de joguines. Una crida, a la qual la gent no va fallar. “Des que vam dir que ens faltaven aquest tipus de jocs, la majoria de persones que ens han vingut a portar joguines portaven jocs així de taula, per a nens i nenes de 8 a 10 anys. Era el que realment necessitàvem”, confessa Mariona Pérez.

Satisfacció amb la campanya de recollida de joguines