Impuls al desenvolupament dels polígons de la ciutat

Aquest dijous, ha tingut lloc una visita institucional al nou Centre de Serveis de Proximitat als Polígons, situat a la Masia d’Els Bellots, amb la participació de la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Meritxell Lluís; la tinenta d’alcalde d’Innovació, Maise Balcells; i el tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona. També han assistit a l’acte la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, Ana Maria Martínez, així com altres representants de la Diputació, com el diputat adjunt de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme, Juan Antonio Pérez, i la diputada adjunta de Turisme, Anna Herrera.

Durant la trobada, les autoritats han fet un balanç de les accions del Pla Director de Polígons, que té com a objectiu principal la modernització de les condicions d’aquests espais industrials. S’ha destacat la importància d’aquest pla per afavorir el creixement econòmic de la ciutat, amb l’objectiu de fer els polígons més atractius per a inversions i crear oportunitats laborals.

A més, s’han presentat tres iniciatives locals rellevants en els àmbits cultural, comercial i social, amb impacte per a la ciutat. Les autoritats municipals han sol·licitat el suport de la Diputació de Barcelona per dur a terme aquestes iniciatives.