Arriben els dies més freds de l’hivern, amb temperatures gèlides

No cal consultar els termòmetres per adonar-se que aquests dies cal abrigar-se una mica més. Aquest dilluns l’estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya de Terrassa ha registrat una temperatura mínima de 0,2 graus, la més baixa d’aquest hivern, tot i que aquesta nit s’espera que els termòmetres baixin encara més. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l’alerta per fred intens a tot el territori, on hi ha previsions de temperatures generalitzades per sota dels 0 graus. A més, a Terrassa, l’alcalde, Jordi Ballart, ha activat en fase de prealerta el Pla d’Emergència Municipal per fred intens i ha posat en marxa els dispositius habituals per fer front a la previsió de baixes temperatures.

El meteoròleg terrassenc, Jordi Montserrat, matisa que, de moment, cal parlar d’una “fredorada intensa”, i no pas d’una onada de fred, que es dona quan passen més de tres dies en què se supera una determinada temperatura. Tot i això, Montserrat assegura que la Setmana dels Barbuts, coneguda com la setmana més freda de l’any, està fent honor a la tradició, i afirma que la temperatura mínima d’aquest dimarts i dimecres serà encara més gèlida. I és que, com esmenta la dita popular, per Sant Antoni fa un fred del dimoni. A més, el meteoròleg pronostica que les temperatures podrien pujar lleugerament aquest dijous per l’arribada d’uns núvols que, a la vegada, podrien deixar caure algun floc de neu a La Mola. Tot i que, malgrat aquesta lleu treva del fred, els cels s’aclariran i els termòmetres tornaran a baixar el divendres.

Pla d’Emergència Municipal

L’Ajuntament ha activat diversos dispositius per protegir les persones més vulnerables. Entre els grups de risc es troben les persones grans, amb discapacitats físiques o psíquiques, amb malalties cròniques, les que prenen medicaments especials i els nadons. A més, també s’atenen aquells que viuen en condicions d’infrahabitatge o barraquisme. En aquest sentit, quan es preveuen temperatures per sota dels 0 graus, els Serveis Socials actualitzen les dades de les persones en situació de fragilitat i es coordinen amb la Creu Roja per activar llits d’emergència i proporcionar allotjament i recursos bàsics, com aliments i mantes, mentre que la Policia Municipal visita persones en situació de risc per oferir ajuda.

Consells davant la fredorada

L’Ajuntament recomana evitar canvis bruscos de temperatura i vestir-se adequadament. També aconsella tenir a casa una reserva de medicaments, aliments calòrics i combustible de calefacció, així com vetllar pel bon ús dels aparells de calefacció per evitar accidents d’intoxicació. En cas d’emergència, cal contactar amb els serveis d’emergència.

La veu del poble

Malgrat el fred, els terrassencs i terrassenques s’abriguen i surten al carrer.

“Soc barceloní i a Terrassa el fred es nota”. El Xavier Darder (62) és barceloní i va venir a viure a Terrassa fa 12 anys . Assegura que no és gens fredolic, però que a Terrassa fa molt fred: “Estava acostumat a un clima més templat, i aquí el fred es nota. Els primers anys em posava un passamuntanyes”.

“S’ha de sortir al carrer encara que faci fred”. El Roberto Sánchez (47), que passeja amb la seva filla al cotxet, explica que avui, tant ell com ella, s’han abrigat més: Fa molt, molt, molt fred. A la meva filla, l’he tapat amb dues mantes, perquè el fred no ens ha d’impedir sortir de casa, encara que ens vingui de gust quedar-nos-hi. S’ha de sortir al carrer”.

“He de portar faldilla; és l’uniforme”. Malgrat ser un dels dies més freds d’aquest hivern, l’Aina Duran (16), porta faldilla, perquè és l’uniforme del seu institut: “He notat que avui fa més fred. Em podria posar mitges, però no hi vaig còmoda. Això sí, m’he posat una bufanda”.

“No m’he abrigat prou. Estic passant fred”. La Susana Lamana (49) explica que ha notat que aquests dies fa més fred de l’habitual: “Avui al matí m’he abrigat molt més, però portava tot el dia al despatx i ara que he sortit veig que no m’he abrigat prou. La veritat és que estic passant fred Això sí, prefereixo passar fred que calor”.