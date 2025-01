Prop de 40 persones sense llar es refugien del fred a l’Andana

Aquesta setmana, amb l’arribada d’una baixada intensa de les temperatures i les nits gèlides que se’n deriven, el servei municipal d’acollida de persones sense llar a Terrassa, conegut com l’Andana i gestionat per la Creu Roja, ha augmentat la seva capacitat d’acolliment, passant de 40 a 44 llits. Ester Soto, responsable de la Unitat d’Emergències Socials (UES), explica que habitualment poden allotjar fins a 36 persones, però que aquesta xifra es pot incrementar segons la necessitat. “Quan la situació ho requereix, sumem 4 llits addicionals, i en situacions d’emergència, com la que vivim ara, es poden afegir fins a 4 llits més”, matisa.

Així, tot i que durant la nit del dilluns al dimarts no es va arribar a la màxima capacitat de l’alberg, sí que es van omplir la majoria dels llits disponibles, concretament 37, afegeix. Segons la responsable, és possible que la reacció inicial de les persones sense llar davant el fred sigui més lenta i que, amb els dies, la necessitat d’allotjament es faci més evident. Tot i això, reconeix que situacions d’emergència com l’onada de fred que està afectant la ciutat són difícils de predir. “Potser dilluns les persones que es trobaven al carrer no van ser plenament conscients de la intensitat del fred, però en els pròxims dies la demanda d’allotjament podria créixer, però no se sap mai”, assenyala.

A la recerca dels sensellar

Des del 2014, cada dimecres al vespre, un grup de voluntaris de la Creu Roja recorre els carrers de Terrassa en rutes específiques amb la finalitat de detectar persones en situació de carrer i establir-hi contacte directe. Els voluntaris els ofereixen recursos bàsics, com aigua, menjar, mantes i la possibilitat de passar la nit a l’Andana.

Soto destaca que tenen un registre exhaustiu de les persones sense llar, incloent-hi la seva situació personal i els llocs que solen freqüentar, i que es fa un seguiment continuat de la seva salut, també si decideixen no utilitzar els serveis d’alberg. Aquest dispositiu, anomenat MOVE (Medi Obert Voluntari d’Emergència), és una iniciativa que depèn exclusivament de la tasca dels voluntaris.

Amb l’arribada del fred extrem d’aquesta setmana, el dispositiu s’ha intensificat. A més de les rutes habituals, els voluntaris van sortir dilluns i ahir, atenent les persones sense llar que troben al carrer. Soto explica que durant el dilluns van intervenir en el parc de Vallparadís, on van localitzar 8 persones en situació de carrer. “Tot i que els vam oferir allotjament a l’Andana, van decidir no acceptar-ho per motius personals”, apunta. Malgrat el desconcert que pot generar aquesta decisió, la legislació garanteix el dret de les persones sense llar a negar-se a ser allotjades en albergs.

Alerta per fred intens

Aquest dimarts, l’estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya a Terrassa va registrar la temperatura mínima més baixa d’aquest hivern fins llavors: -1,4 graus. Aquesta baixada extrema va provocar l’activació de l’alerta per fred intens a tot el territori, i l’Ajuntament de Terrassa va decretar la fase de prealerta del Pla d’Emergència Municipal per fred extrem. En aquestes condicions, s’activen els dispositius habituals per afrontar les previsions de baixes temperatures.

Quan es preveuen temperatures per sota de zero, la Creu Roja es coordina amb els Serveis Socials, que actualitzen les dades de les persones en situació de fragilitat i faciliten els llits d’emergència i recursos bàsics com a mantes i roba d’abrigar. A més, la Policia Municipal realitza un seguiment, visitant les persones més vulnerables al carrer per oferir-los ajuda immediata. Soto també destaca la tasca de la ciutadania, que sovint avisa els serveis municipals sobre casos de persones sense llar, fent així més eficaç la intervenció d’emergència.