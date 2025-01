Comencen les obres al parc de Sant Jordi de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa va iniciar aquest dilluns les obres de millora de l’accessibilitat de l’amfiteatre del parc de Sant Jordi, un projecte que ja va anticipar el Diari de Terrassa. Aquesta actuació suposarà adequar els accessos al recinte, situat a l’extrem sud del parc de Sant Jordi, a la fondalada del torrent del Batlle, “així com adaptar l’espai als requeriments de seguretat necessaris per garantir, en cas d’emergència, la correcta evacuació dels usuaris que estiguin dins del recinte”, ha explicat el consistori.

Amb aquests treballs, s’obrirà un nou accés al recinte des del parc de Sant Jordi (entrada nord) a través de l’execució d’una escala que salvarà el desnivell. També es modificarà l’accés al recinte de l’amfiteatre des del carrer del Doctor Ullés (entrada sud) i l’accés de la graderia, creant dues noves escales a la part posterior de les grades.

Finalment “s’augmentarà la superfície destinada a persones amb mobilitat reduïda incloent-hi un recorregut accessible que connectarà els espais de l’amfiteatre i s’adaptarà un espai per a banys i per a vestidors”. Es preveu que els treballs, adjudicats a l’empresa Kollatec SLU amb un pressupost de 86.394,00 euros, IVA inclòs, tinguin una durada de quatre mesos.

Les obres de l’any 2023

Durant l’any 2023 es van dur a terme les obres d’adequació i reforma dels espais de l’amfiteatre, on no es feia cap tipus d’activitat des dels anys 90 i que es trobaven en molt mal estat de conservació. Amb aquesta intervenció es va consolidar l’espai estructuralment i recuperar l’ús de les grades, escenari i dels espais dels antics vestidors a sota de l’escenari, per tal de poder acollir activitats i programacions i espectacles de petit format.

Davant la necessitat de la ciutat de disposar d’espais per a la realització de tot tipus d’activitats municipals a l’aire lliure i amb un caire professional, l’Ajuntament “ha apostat per optimitzar aquest equipament per tal que pugui acollir un major nombre d’espectadors i que, a la vegada, compleixi amb els requisits normatius pel que fa a la seguretat”. En aquest sentit, l’aforament destinat al públic, garantint les mesures de seguretat i evacuació, serà de 542 persones més 10 localitats de mobilitat reduïda, mentre que l’ocupació total del recinte (comptant l’espai d’escenari i el reservat a l’organització) és de 812 persones.