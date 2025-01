Comença a Terrassa la reparació de l’esvoranc a Josep Tarradellas

L’Ajuntament de Terrassa començarà aquest dijous, 16 de gener, les obres de reparació de l’esvoranc aparegut el juliol passat a l’avinguda de Josep Tarradellas. Els treballs coincidiran, en espai i temps, amb la limitació a un sol carril de la circulació de vehicles per l’avinguda en sentit nord, una de les mesures demanades pel veïnat per millorar la seguretat viària al sector.

Aquesta mesura es durà a terme de manera provisional fins a l’adopció de la mesura principal, la instal·lació d’un grup semafòric a la intersecció de la mateixa avinguda amb el carrer de Balmes, punt on el juny passat es va produir un atropellament mortal i el 4 de gener passat, un atropellament amb resultat de lesions lleus a una dona.

Divendres passat, uns operaris van pintar de color groc el pas de vianants de la conflictiva cruïlla. Dilluns, desenes de persones van respondre a la convocatòria de les associacions veïnals del Torrent d’en Pere Parres i Grups Gibraltar-Lluís Companys en una mena de protesta “preventiva”, un toc d’atenció a l’Ajuntament per dur a terme les decisions de seguretat viària acordades amb les entitats. El consistori assegura que iniciarà la col·locació dels semàfors, amb altres mesures, el mes vinent.

Limitació de circulació

Aquest dimecres es van posar tanques i murets tipus “new jersey” a l’avinguda, en sentit nord, per a la limitació de circulació a un carril. L’objectiu, segons l’Ajuntament, és el de reduir la velocitat dels vehicles a l’arribar al pas de vianants durant el temps que queda fins a aconseguir la semaforització. Per tant, és una decisió de seguretat “demandada per les entitats veïnals”.

La disposició de restricció del trànsit coincideix en espai-temps amb l’inici en breu de l’arranjament del clavegueram uns 70 metres més avall. El govern municipal aprofitarà la reducció de carrils per executar les obres. Les primeres actuacions de reparació de l’esvoranc començaran aquest dijous. Després, un cop acabades, i un cop instal·lat el semàfor, es restablirà la situació anterior, amb els canvis adoptats.