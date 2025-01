Terrassa comptarà amb 190 pisos nous de protecció oficial a Torre-sana, segons ha informat el departament de Territori. El projecte dels arquitectes Karakusevic Carson Architects i Bajet Giramé, guanyadors del premi de Ciutat i Paisatge dels premis FAD 2024, ha guanyat el concurs de selecció d’equips per a la redacció del projecte i la direcció de les obres, que formen part d’una promoció de l’INCASÒL amb un pressupost d’uns 804 milions d’euros. Es crearan comunitats de mida intermèdia, d’entre 19 i 29 habitatges, amb pisos d’entre 55 i 73 metres quadrats, amb entre tres i cinc per planta. “Estem intensificant el ritme de construcció d’habitatges assequibles i de protecció oficial”, ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

La consellera ha destacat que “s’estava construint a un ritme de 259 habitatges anuals” i que actualment s’està arribant a una producció de 4.400.

Paneque ha fet valdre els arquitectes que s’ocuparan del projecte de Terrassa: “estem construint habitatge assequible de gran qualitat”, ha apuntat.

El projecte, anomenat “Cap i cua” està pensant amb criteris de sostenibilitat, es garanteix la ventilació creuada de tots els habitatges i es preveuen plaques fotovoltaiques a la coberta i sistemes de climatització centralitzats.

Obertures i locals comercials

L’edifici de tres volums comptarà amb obertures en tres dels quatre costats, creant així un pati interior semiobert. Això permetrà reforçar la connexió entre l’edifici i l’entorn. La promoció també permet incloure locals comercials, ja que s’aprofita el desnivell del terreny amb dues plantes baixes.

La promoció es farà en dos terrenys reservats per a habitatge protegit que la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa va cedir en dret de superfície gratuït a l’INCASÒL per a 75 anys. Es tracta de dues parcel·les limítrofes situades entre el carrer del País Basc i el parc de Guernika, al sector de Torre-Sana.