Unes 180 empreses de l’àrea de Terrassa, pendents de Trump

Alba Mármol – Arnau Fort

L’arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units ha trasbalsat l’esfera política, social i econòmica mundial. La seva llista de promeses sota l’eslògan “America First” es tradueix, a escala econòmica, en polítiques proteccionistes, com ara l’augment de les tarifes duaneres i la revisió dels acords comercials internacionals. Així, les dinàmiques econòmiques globals i, de retruc, les empreses que mantenen relacions comercials amb els Estats Units, es troben en un context d’incertesa, en què qualsevol moviment del 47è president d’una de les primeres potències mundials podria tenir afectacions mundials.

Poques hores després de convertir-se en president el passat dilluns, Trump va aprovar una allau de mesures per revertir les polítiques de l’administració de l’anterior president demòcrata Joe Biden. Entre elles, s’hi troben l’indult als condemnats en l’assalt al Capitoli i un decret que reconeix només dos sexes (home i dona).

A més, en termes econòmics, Trump va encarregar examinar la relació comercial dels Estats Units amb el Canadà, Mèxic i la Xina, així com fluxos migratoris i de drogues. Un primer pas de cara a imposar nous aranzels als seus principals socis comercials. Caldrà veure si Trump porta aquest proteccionisme més enllà, amb la imposició d’aranzels globals.

El teixit empresarial terrassenc està ben pendent de la situació amb el nou govern americà per com poden afectar les possibles polítiques proteccionistes a la seva economia. Dades de la Cambra de Comerç de Terrassa revelen que de les 1.200 empreses exportadores de la demarcació (enteses com a empreses que exporten regularment i fora de la UE, no de forma esporàdica o exclusivament a la UE), un 15% d’elles, tenen dins dels seus mercats de destí els Estats Units (de manera regular, també). Dit amb altres paraules, prop de 180 empreses de Terrassa i voltants -Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls-, podrien veure’s afectades en un futur pròxim per aranzels a les seves exportacions. La majoria d’aquestes empreses exportadores pertanyen al sector de la indústria, dels àmbits de la química, la farmacèutica o la siderúrgia, per exemple.

Què són els aranzels i com afecten?

Els aranzels són impostos que s’apliquen als productes d’importació de determinats països. Generalment, s’apliquen a les duanes, quan arriben mercaderies d’una determinada zona, on s’estableix la taxa estipulada a la mercaderia que ha d’entrar al país.

La manera més directa amb la qual poden afectar aquests aranzels a les empreses que estiguin al mercat americà és bàsicament amb la pèrdua de competitivitat: els productes s’encariran amb els aranzels i no podran competir amb l’oferta dels mateixos productes dels Estats Units. Un fet pel qual les exportacions cap a aquest mercat podrien baixar. “Estem acostumats a pagar aranzels del 5, del 6, del 8%…”, reconeix Ignasi Cusidó, president del Club Cecot Internacionalització, “però, quan es parla del 25%… Imagina’t”.

Cusidó apunta que una altra de les afectacions que podríem veure des d’aquí d’aquest proteccionisme seria “la tendència que altres mercats facin el mateix. Si els americans posen aranzels a un producte europeu, Europa pot posar-n’hi de tornada al producte americà. La indústria local, en certa manera, pot veure-ho bé, però el consumidor sí que no ho veurà bé. Al final, el que acaba pagant sempre és el consumidor”.

Per al consultor i assessor empresarial terrassenc Xavier Marcet, aquest és “un joc que esmicola el món”, i, tot i que assegura que és aviat per fer pronòstics, assenyala que l’estratègia de Trump podria acabar derivant en un proteccionisme selectiu: “Amb el proteccionisme guanyes i perds; és molt difícil replegar-se internament. A Apple, per exemple, un mercat de més de 300 milions de nord-americans se li quedaria curt. La cadena de subministrament global és difícil de trencar i, si els Estats Units la trenquessin, s’afeblirien, també”.

Diversos empresaris terrassencs han expressat inquietuds en aquest aspecte. Estan a l’expectativa del que pugui passar, i prefereixen veure quines lleis arriben a bon port. Les empreses, com bé diu Ignasi Cusidó, “amb la geopolítica, som prudents”.

Daniel González, responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, revela que “grans empreses ja han començat a plantejar la possibilitat d’implantar-se als Estats Units per a poder ser competitiu sense rebre aranzels. El cas és que aquesta és només una opció remota per aquelles empreses amb un alt capital, que puguin permetre-s’ho”.

Ignasi Cusidó, en el seu cas, sent director general de Lamp Lighting, reconeix que aquest nou govern no els afectarà pel seu mercat americà, perquè encara és molt petit. Sí que és cert que hi comencen a invertir i això pot fer repensar-nos-ho.

El que sí que admet és que els pot afectar de manera indirecta perquè Lamp té una filial important a Mèxic. “El proteccionisme ja va passar a la primera era Trump, més per una pressió política que no pas econòmica. Però si la inversió americana a Mèxic es frena, això té un impacte a l’economia del país”, comenta l’empresari terrassenc. Sí que li preocupa, en major mesura, que amb el nou govern, els Estats Units es despenguin de l’Acord Climàtic de París, que és una aposta d’Europa. Si se’n despengen podria iniciar-se un efecte dominó amb un impacte a l’economia global.

Terrassencs als Estats Units

Segons dades de l’Idescat, el 2024 hi havia fins a 538 terrassencs residents als Estats Units. Per això, des del Diari de Terrassa hem triat una petita mostra per a que expliquin el seu punt de vista des de dins del país.

Meritxell Escolies, 48 anys. Comercial

Meritxell Escolies, de 48 anys, va mudar-se a l’estat de Maryland l’estiu del 2023, amb les seves dues filles i el seu marit: “Com a expatriada, ho visc amb expectativa. Visc en una bombolla, perquè la zona dels estats de Maryland, Virgínia i Washington DC és molt internacional. Aquí no hi viuen els americans més profunds. El meu entorn ho viu com jo, però està claríssim que la majoria dels nord-americans l’han votat i que volen aquest canvi. Visc aquí provisionalment, però si tingués previst quedar-m’hi, em faria una mica de por, sincerament. Trump és un home molt temerari; no té por de res. Ja ha estat quatre anys al poder i n’ha tingut quatre més entremig per poder-se preparar una estratègia brutal”.

Irene López, 24 anys. Tennista becada i entrenadora

La Irene López, de 24 anys, va arribar a Florida l’any 2021 amb una beca per jugar a tennis a la universitat. Ara, a més, n’és entrenadora, a part d’estudiar ciències de l’esport i psicologia esportiva: “Com a treballadora dels Estats Units, m’afecta de manera positiva ja que la inflació estava pels núvols i tot era més car. Anar al supermercat és un sobreesforç. A més, Trump vol ajudar els internacionals que hagin estudiat als Estats Units oferint la possibilitat d’adquirir una “green card” amb una mica més de facilitat. Per aquí es comenta que no s’ha viscut bé durant els darrers quatre anys per l’estil més aviat socialista. La cultura és més liberal i hi ha hagut molts conflictes per les diferents maneres de pensar”.

Unes 180 empreses de l’àrea de Terrassa, pendents de Trump