Terrassa dona la benvinguda a l’Any Nou xinès: l’any de la serp

Aquest 29 de gener del 2025, és el darrer dia de l’any lunar del calendari xinès, el que significa que per aquesta cultura, és el dia de l’Any Nou. Comença l’any de la serp al calendari xinès, i transcorrerà fins al 16 de febrer del 2026. Aquestes dates marquen l’inici de la primavera, i és per aquest motiu que també en diuen la Festa de la Primavera. Terrassa no n’ha estat exempta de les seves celebracions, i és que aquest passat cap de setmana, el Centre Cívic i Cultural Xinès de Catalunya, amb seu a la ciutat, va organitzar unes jornades per donar la benvinguda a l’Any Nou xinès pels més petits. Aprofitant les classes de xinès que duu a terme els caps de setmana a l’Escola Pia, és allà on es van muntar activitats per donar a conèixer el que és el Cap d’Any xinès pels qui no n’estan familiaritzats, o no poden acudir al seu país d’origen per celebrar-lo.

“Hi ha nens que potser no han pogut tornar, o fins i tot encara no han pogut visitar el seu país d’origen. Són nascuts aquí i potser no han tingut l’oportunitat de viure a la Xina i veure com és el seu Cap d’Any”, explica Yongyue, la presidenta del Centre Cívic i Cultural Xinès de Catalunya. Es tracta d’una festivitat molt vinculada amb la família i la seva unió. De fet, és tradicional abandonar el lloc on es viu i es treballa per tornar a reunir-se amb la família. Precisament, per aquelles persones que no tenen l’oportunitat de tornar cap a la Xina, és el motiu pel qual sorgeix aquesta iniciativa també. Més de 120 infants van poder gaudir d’activitats tals com manualitats, tallers, confecció de fanalets, cants de cançons típiques xineses o recitals de poemes tradicionals. Tot plegat, per apropar la seva cultura originària i donar a conèixer la festivitat de l’Any Nou xinès i la Festa de la Primavera.

Tradicions

Ja hem comentat la importància que agafa la família i la seva unió durant l’Any Nou xinès. El que és típic és reunir-se amb la família per fer un gran sopar i donar la benvinguda al nou any. A part d’haver-hi molts plats típics de la gastronomia xinesa, el que sobresurt per sobre de tots són uns raviolis amb forma de la moneda antiga xinesa. “Dins hi ha carn, gambes o verdures, però l’important és que la forma exterior sigui de diners. És una superstició perquè cada any es rebin molts diners”, comenta Yongyue. És tradició també decorar la casa amb decoracions vermelles com fanalets, i a l’entrada, escriure amb pinzells per donar sort.

A la nit, ningú es pot adormir abans de les 12. Passen el Cap d’Any de manera similar al que tenim aquí, però sense raïm. Fan un compte enrere des d’una gala emesa per la televisió nacional xinesa, i així reben l’any. També és habitual que els més petits es dirigeixin als avis amb bons desitjos d’Any Nou, i a canvi, els avis recompensen els infants amb un sobre vermell, on dins hi ha diners. “És com una propina pels nens, perquè es puguin comprar el que vulguin”, explica Yongyue.

L’any de la serp

Aquest any que s’enceta es preveu important per la societat xinesa. A la seva cultura, la serp té molt a veure amb la mitologia tradicional. Hi ha molts déus de la seva cultura que tenen el cos de la serp i el cap dels humans. Veuen la serp, diu Yongyue, “com un animal molt intel·ligent i treballador. Diem que és com un petit drac, perquè hi té una mica de semblança. Els xinesos sempre diem que la serp és descendent dels dracs”.

