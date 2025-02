Música i dansa per cosir un futur millor al Senegal

L’entitat Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica celebrarà aquest diumenge la seva tradicional gala benèfica, que servirà per continuar donant suport al seu projecte d’impuls a la Formació Professional femenina en una zona del Senegal.

El concert començarà a les 18.30 hores i tindrà lloc a l’Auditori de Terrassa. Les entrades es poden adquirir una hora abans de la gala a les taquilles de l’Auditori i el donatiu és de 12 euros. Hi actuaran el cantant terrassenc Marc Uroz, el grup d’street dance Terrassa Breaking, el Cor Som Riures amb Laia Camps i Joan Martínez i el grup de percussió senegalesa Tambours du Ndiambour. Aquests últims són residents a Madrid i diumenge faran la seva primera actuació a Terrassa.

L’acte està patrocinat per Circutor amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, Solanelles i Enfoc Musical.

L’ONG treballa en projectes de cooperació al barri de Sam Sam a la ciutat de Pikine, a la regió de Dakar. El projecte ‘Cosint un futur millor’ es va iniciar l’any passat i aquest any continua el seu desenvolupament i implantació al Centre de Formació de la Dona (CFD), una d’escola de formació professional per a noies on s’imparteix alfabetització, costura, hostaleria i restauració, i s’ofereix la possibilitat de cursar un quart any en format de taller pràctic, així com d’integrar-se en una cooperativa laboral.

El projecte ja ha rehabilitat la planta baixa del centre, cosa que permet la utilització de cinc aules, així com la compra de màquines de cosir i d’equipament de base de costura. Enguany s’iniciarà una campanya de sensibilització amb les famílies del barri per posar en marxa un programa de formació i d’inserció laboral pioner a la regió, que es calcula que tindrà un impacte a mitjà termini en la millora de les condicions de vida d’unes 500 famílies.